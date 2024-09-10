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家長送修Switch...任天堂超暖心舉動守護孩子回憶破萬人按讚

記者楊智仁／綜合報導

任天堂於 1970 年代後期投入電子遊戲產業取得巨大的成功，如今旗下有多個著名 IP 並且是世界目前遊戲機三大生產商之一，關於客戶的服務以及產品維修也都相當仔細。先前就有一位日本家長分享任天堂在維修 Switch 主機時的超暖心舉動，並在推特上引發熱議。

▼任天堂暖心舉動網讚爆。（圖／翻攝自任天堂官網、@fumie_doru推特）▲▼任天堂。（圖／翻攝自官網、推特）

一名為若林史江網友在推特上分享，提到自己 Switch 主機壞掉了，甚至可能得換一台新的，不過他還是抱持著希望把這台 Switch 拿去送修，而任天堂不僅把主機修好了，而且還把主機上面的裝飾貼紙剝下來用袋子封好完整的寄回來，這樣體貼且細心的行為讓若林史江喊到，「也許這些貼紙不起眼、也許可能沒那麼重要，但對孩子來說會是充滿回憶的寶物。」

作為世界上最成功的企業之一，任天堂貼心的舉動在社群上引發熱議，短短三天就吸引 1500 萬次觀看並超過 36 萬按讚，網友們也紛紛表示，「很尊重他們的精神」、「真的好溫暖」、「守護孩子們的回憶」、「這就是為什麽任天堂會那麼成功吧。」

關鍵字：任天堂修理Switch暖心服務

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