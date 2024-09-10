全球電玩市場規模上看1877億美元　2025台北電玩展過半展區解鎖

記者楊智仁／綜合報導

全球遊戲市場穩健回溫，將於2025年1月23日至26日於南港展覽館1館舉辦的台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS），自7月份開放玩家區參展商報名，即感受到產業反應熱烈，截至目前為止、50%展區已額滿，且還有來自全球的遊戲作品陸續加入行列，2025 TGS已開放全面報名，邀請對玩家區及商務區有興趣的遊戲廠商、電競硬體、娛樂周邊與相關產業的夥伴，一同加入全球首場電玩展會。

此外，亞洲最大獨立遊戲獎項Indie Game Award 2025自即日起開始徵件，包括「最佳劇情」、「最佳音效」、「最佳美術」、「最佳遊戲設計」、「最佳創新」、「最佳手機遊戲」、「最佳學生遊戲」及「最佳遊戲」在內，共有8項大獎，鼓勵開發者勇敢挑戰、爭奪桂冠，獲獎不僅可在2025 TGS現場特設展示及官方宣傳資源支持，年度大獎得主更將獨得獎金。

此前，TGS攜手亞太遊戲高峰會（Asia Pacific Game Summit）舉辦「GAME LINKER 2024秋季開發者交流會」，並吸引破百人到場，包括獨立遊戲開發者、桌遊設計師等業界參觀者交流熱烈；市場調查機構Newzoo上月甫發表的「2024年全球遊戲市場報告」中指出，雖今上半年發佈的3A大作資訊中，大多為現有IP，但在影視、遊戲等方面的跨媒體IP合作，仍有許多案例獲得了巨大的成功，顯見跨域聯動合作在遊戲市場上的巨大影響力，為了讓開發者能夠深入了解合作如何開展，本次的秋季交流會中，論壇講者也以自身經驗分享成功案例與關鍵眉角。

台灣角色品牌授權協會創辦人暨九藏喵窩執行長陳仲君指出，IP的範圍非常廣泛，然而原創需要長時間累積，成功的IP蜜月期約莫5年，若想持續經營成長，就需建構完整世界觀，跨界合作時可採取全方位戰略，包括透過與餐飲、社群、音樂等不同領域，也能達成借力使力的效果；而Taiwan Boardgame Design負責人Smoox Chen則說，桌遊是個對比遊戲圈更為年輕、新興的領域，目前已有包括Dark Souls、Pac-Man等IP成功跨界桌遊，台灣也有以桌遊《台北大空襲》改編成的電玩，也在STEAM獲得玩家極度好評，是非常成功的案例，因此邀請遊戲開發者可以把握與桌遊跨域合作的機會，讓遊戲無論插不插電，都能讓玩家感受無限的魅力，此外，論壇中更手把手引導團隊如何爭取政府補助計畫資源，TGS團隊也親自傳授獨立遊戲開發者參加展會的獨門祕笈。

展示團隊更積極與參觀者交換心得，其中有參展者笑說，現場熟悉的開發者夥伴非常多，所以氣氛熱烈、感受上很溫馨，現場除了玩家外、業界人士也相當多，因此不僅獲得了作品的試玩心得，還有更多專業的意見、讓成員獲益良多，此外也有許多就讀遊戲開發相關系所的學生到場交流，了解未來投入業界的可能性、與獨立遊戲開發可能遇到的酸甜苦辣，亦有桌遊發行商到場尋找未來可能合作的跨域新星，同樣努力闖蕩遊戲與開發圈的冒險者們，彼此汲取養分、現場升級。

Newzoo的報告中也強調，今年全球遊戲市場上看1,877億美元，更有望在2027年達到2,133億美元規模，而TGS作為每年首檔電玩盛會，致力於連結全球遊戲業界與華語市場，無論是與玩家分享最新作品、粉絲回饋同樂、電競賽事等，都是最佳舞台，並結合「Indie House獨立遊戲專區」與「桌遊樂園」兩大專區，為玩家帶來最多元的內容與體驗；此外商務區歷年也有來自全球遊戲相關產業鏈的業者參與，參展商與國際參觀者不僅可掌握產業脈動，更在交流中碰撞出多元商機，提醒業界人士千萬別錯過。