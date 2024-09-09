《七龍珠Z》快閃店西門開展倒數　賽亞人8大打卡點、融合鬆餅套餐

記者楊智仁／綜合報導

慶祝《七龍珠》 40 周年，《七龍珠Z》快閃店將於 9 月 13 日至 12 月 1 日進駐西門誠品生活武昌店，全店打造 8 大經典打卡點，包含「超級賽亞人等身公仔」及巨型扭蛋區等，店內還推出近百款最新周邊商品讓粉絲回味經典。

▼《七龍珠Z》快閃店。（圖／廠商提供）

日本漫畫《七龍珠》是不少人兒時回憶，改編原作經典動畫《七龍珠Z》，更讓無數觀眾想變身超級賽亞人，這次快閃店入口處有「經典畫面大扭蛋區」，由大約 60 個經典畫面所構成，可玩扭蛋試手氣；往內走「賽亞人的驕傲」達爾就站在你面前，旁邊還有整面的「七龍珠Z劇照區」，搜羅比克的「魔貫光殺炮」及拿帕戰鬥的英姿。

櫃檯前有「七龍珠Z主視覺」，走到門前悟空超級賽亞人型態的「超級賽亞人等身公仔」，以及「悟天＆特南克斯區」看悟天和特南克斯使出舞空術飛天，最後別忘了到「人氣角色大集合」看悟空、神龍等排排站。店內同步推出近百款最新周邊商品，從經典龍珠造型「零錢包」到肌肉炸裂悟空「小滑鼠墊」，還有魔人普烏「馬克杯」、鑰匙圈全都買得到。

餐點部分，本次推出「悟空造型蛋糕」、「超級賽亞人悟天克斯脆薯」、「鬆餅套餐」有悟天＆特南克斯融合的香草口味，及普烏的草莓口味兩款選擇。飲料則有「造型氣泡飲」，不同角色搭配不同口味，共有青蘋果、橘子及水蜜桃等七種口味，再送飲料提袋。另外還有「龍珠棒棒糖」、以及熱飲的咖啡和巧克力。

《七龍珠Z》快閃店

展覽日期：9 月 13 日至 12 月 1 日

展覽地點：台北市萬華區武昌街二段 77 號 2 樓（誠品生活武昌店）

營業時間：11:30 - 22:00