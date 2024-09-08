「Pokémon GO City Safari」到訪香港！尋找「狩獵帽伊布」

記者楊智仁／綜合報導

「Pokémon GO City Safari」即將在當地時間2024年12月7日～12月8日在香港舉辦，在城市內展開冒險，發現熱情洋溢的故事、新朋友和讓人興奮的寶可夢。不論是本地居民，還是首次到訪的旅客，「Pokémon GO City Safari」會以全新方式──從歷史古蹟到本地名勝，帶玩家遊覽整座城市。

▼Pokémon GO City Safari。（圖／翻攝自Pokémon GO 官網）

踏上「Pokémon GO City Safari」之旅，並在整個城市中展開冒險吧，在城市中與地圖上的主題寶可夢相遇，完成「City Safari」限定的特殊調查並探索香港周邊的豐富文化。用自己喜歡的方式享受「City Safari」！官方表示，希望能透過這種開放式活動內容，讓訓練家按照自己節奏用心感受整座城市、捕捉寶可夢，並在旅行過程中結識其他訓練家好友。

幫助維羅博士研究香港的寶可夢

持有入場券的訓練家們可以準備協助維羅博士和「伊布」，瞭解更多關於活動中出現的寶可夢情報。「伊布」已經迫不及待要來場大冒險了──訓練家們將在「City Safari」特殊調查開始時與「戴著狩獵帽的伊布」相遇。我們鼓勵訓練家們在城市內探索與旅遊時將「戴著狩獵帽的伊布」設為夥伴。究竟會有什麼新發現呢？

特別的寶可夢將在地圖上出現

特別的寶可夢將在活動期間於香港各處出沒，此外，訓練家將有機會與特殊的坐騎寶可夢「坐騎小羊」相遇。「坐騎小羊」目前只會在「Pokémon GO City Safari」2024年的活動內出現，日後也會在世界各地現蹤喔。

活動期間將能從蛋中孵出以下寶可夢

小秘訣：可以購買孵蛋加值包來升級入場券，活動期間解鎖孵蛋公里數減半的獎勵加碼內容。入場券加值包會在「Pokémon GO City Safari：香港」的2天活動時間（星期六和星期天）內生效。

踏上「伊布探索」之旅！

不知道從哪裡開始旅程嗎？「伊布探索」限時調查能帶你探索整座城市，開啟一段令人興奮的旅程，走訪名勝、地標、甚至是當地人的私房景點。到訪城市各處的地點來完成這次的活動限定限時調查吧，每造訪1個地點都可以獲得1次機會，與擁有香港紀念背卡的「戴著狩獵帽的伊布」相遇。

除了活動特殊調查以外，持有入場券的訓練家還可以在「伊布探索」限時調查中獲得最多8次與「戴著狩獵帽的伊布」相遇的機會。購買雙日入場券加值包的訓練家們在完成第2次限時調查後，也可獲得額外8次與「戴著狩獵帽的伊布」相遇的機會。