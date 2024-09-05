日藏壽司合作《航海王》！魯夫尼卡果實冰淇淋、百名角色磁鐵轉蛋

記者楊智仁／綜合報導

《藏壽司》時常與人氣動漫展開合作，像先前和《吉伊卡哇》聯名活動更是讓店面一位難求。如今《藏壽司》將與超人氣《航海王》展開 25 周年聯名活動，預計 9 月 6 日於全日本店鋪開跑，充滿特色創意料理還有 100 款扭蛋商品等待粉絲蒐集。

▼日藏壽司合作《航海王》。（圖／翻攝自日本藏壽司官網官網）

尾田榮一郎所作《航海王 ONE PIECE》是全世界最受歡迎的漫畫，長期佔據《週刊少年Jump》人氣榜第一名，自 1997 年開始連載至今已出版 108 冊，原作每話新劇情都吸引粉絲們關注，動畫也迎來 25 周年。這次「航海王 X 藏壽司」合作推出多款特色餐點，像是魯夫「人人果實尼卡型態」造型最中餅冰淇淋、喬巴「藍波球」造型地瓜球，還有佛朗基「能量可樂」飲料。10 月還會推出第二波聯名餐點，艾斯「燒燒果實最中餅冰淇淋」、娜美「可可亞西村柑橘蘇打飲料」。

當然說到藏壽司最重要的就是轉蛋，100 款《ONE PIECE》圓形磁鐵眾多角色齊聚一堂，活動期間東京原宿和大阪難波的旗艦店將會有特別裝飾，單筆消費超過 2,500 日圓，可以獲得各樣的特典贈品，每周都有不同的東西贈出，要去日本的粉絲們可以鎖定這波機會享受《航海王》魅力。