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鳥山明參與遺作《七龍珠：DAIMA》10月播出　悟空探索大魔界

記者楊智仁／綜合報導

《七龍珠》可說是動漫界最經典作品之一，隨著系列迎向 40 周年，由鳥山明老師親自原作、編劇、角色設計的全新動畫《七龍珠 DAIMA》即將於今年 10 月 11 日開播，主視覺以及全新預告影片也在日前同步釋出。

▼《七龍珠 DAIMA》10月開播。（圖／翻攝自@DB_official_en） ▲▼七龍珠。（圖／翻攝自@DB_official_en）

《七龍珠 DAIMA》為完全新作動畫，時間線推測是發生在《七龍珠Z》普烏篇到《七龍珠超》神與神之前，從官方所釋出鳥山明寄語能得知，DAIMA 日文漢字「大魔」近似於英文 Evil 之意，故事講述悟空等人遭遇未知陰謀所以變成小孩子，大家為了解決事件前往新世界。不僅如此，悟空因為身體變小的緣故，久違地重拾如意棒戰鬥，令不少粉絲感到懷念。

▲▼七龍珠。（圖／翻攝自@DB_official_en）▲▼七龍珠。（圖／翻攝自@DB_official_en）▲▼七龍珠。（圖／翻攝自@DB_official_en）

隨著放送時間越來越接近，本周《七龍珠 DAIMA》確定今年 10 月 11 日於日本推出，從劇照、預告片中能看到所有人幾乎都變成小時候模樣，並帶有早期悟空冒險風格。同時《七龍珠 DAIMA》這次主題曲「ジャカ☆ジャ〜ン」，是由美國葛萊美獎得主 Zedd（DJ）、森雪之丞、 C&K 共同創作；並由曾創作經典作品「CHA-LA HEAD-CHA-LA」的森雪之丞填詞，演唱則是擁有強大歌唱實力的歌手組合 C&K 負責，在預告中能搶先聽到部分片段。

關鍵字：七龍珠鳥山明

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