《薑餅人之塔》糖果球餅乾、全新四人打怪模式登場

記者蘇晟彥／綜合報導

《薑餅人之塔》 4日進行改版更新，推出全新戰鬥助攻英雄「糖果球餅乾」，而全新四人共遊模式「打怪大戰」也同步開放。

■ 深邃洞窟裡的真理追求者，「糖果球餅乾」登場

本次更新中首次登場的「糖果球餅乾」是超級稀有等級的土屬性戰鬥助攻角色，為了追尋餅乾世界的真理而在鬆餅塔中四處遊蕩的流浪者。糖果球餅乾在漆黑的空間中冥想時，被詭異的聲音打斷而睜開了雙眼。站在他眼前的是為了解決鬆餅塔的異常現象，正在尋求真理的鍊金術師餅乾

糖果球餅乾可以發射「糖果寶珠」來攻擊敵人，發動特殊技能「蓮花留香」時還能產生蓮花留香區域，對其中的敵人造成強力傷害。使用絕招「追求真理」時，則能召喚6顆閃亮的糖果寶珠攻擊範圍內的敵人，造成傷害並降低其防禦力。

■ 全新模式「打怪大戰」開放

新活動模式「打怪大戰」是由4名玩家合作清除不斷湧來的怪物的模式，玩家需要在最長時間內擊敗怪物以獲得高分。隨著時間的推移，會出現更強大的怪物，擊敗特定怪物時會掉落可增加攻擊力或縮短冷卻時間的增益效果藥水。此外，根據達成的分數還可以獲得固定的增益效果，讓玩家能夠挑戰更高的分數。

另外，薑餅人之塔中最受歡迎的討伐戰模式也新增了排名賽。為了滿足希望挑戰更高難度的玩家，排名賽的難度高於原本的討伐戰第1~5階段，並且會出現攻擊力更強的BOSS，玩家在遊玩時必須制定更精密的策略。

最後，在「幸運籤餅」全新活動中完成故事模式、討伐戰模式、分裂之塔等指定任務時，即可獲得「幸運籤餅」道具。幸運籤餅共分為5種，階級越高，打開時可領取更好的獎勵。成功升階至最高階級還能獲得水晶、史詩及獨特裝備、設計圖等獎勵。