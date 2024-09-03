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BEATDAY全面升級！人氣VTuber杏仁咪嚕參戰　首場Live show開賣

記者蘇晟彥／台北報導

VIVE ORIGINALS旗下平台BEATDAY 2日宣布平台升級為面向全球VTuber玩家的6dof開放式平台，提供完整的一站式商務服務，在自製6dof內容之外，也歡迎全球VTuber上架內容，開創全新體驗模式。此外，首檔LIVE SHOW將與VTuber杏仁ミル（杏仁咪嚕）合作，為粉絲們打造專屬的《Annin Miru Wonderland》與觀眾們無死角互動，票卷將於9/10（二）起於BEATDAY平台啟售。

▼杏仁咪嚕將成為首場LIVE SHOW表演者。（圖／VIVE ORIGINALS提供）

▲▼ 。（圖／HTC VIVE提供）

VIVE ORIGINALS BEATDAY升級為開放平台 提供四大系統服務
 有別於傳統螢幕的平面體驗，6dof六自由度體驗讓觀眾能夠如同在線上遊戲空間中，上下、前後、左右自由移動。BEATDAY自成立以來，持續提供多元創新的6dof娛樂體驗，包含：全息藝人演唱會、3D動態捕捉 VTuber演唱會、VTuber VR 1對1見面會等。有鑒於市場對6dof內容的熱烈需求，BEATDAY將提供四大系統一站化商務服務，包括：完整的第三方內容上架、商售票務系統、高規格3D 6dof即時動捕串流、社群互動系統，讓更多有志挑戰6dof演出的VTuber快速跨越技術壁壘。

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示：「BEATDAY自2020年就開始打造6 dof平台和展演內容，去年製播台灣首場VTuber 6dof 3D演唱會，一直致力為VTuber打造更具創造力的節目與自由度的舞台。有鑑於 VTuber在3D化的趨勢下，依然受限於 2D 平台的演出現狀，此次升級我們特別將具有6dof特性的BEATDAY 轉型成為開放平台，讓具有3D製作能量的VTuber們把自己的節目放上來，名符其實的在六自由度的空間中展現創意，讓粉絲更真實貼近他們心中的推。」

業界首創！HTC VIVE ORIGINALS深耕VTuber市場與杏仁咪嚕推出Live Show
 隨著VTuber文化在全球的崛起，BEATDAY決心深耕VTuber內容與服務，擴展領域影響力。BEATDAY透露此次與杏仁咪嚕攜手合作，主要因為杏仁咪嚕是台灣VTuber先驅，更是目前線上追蹤訂閱數最高、擁有3D化身的VTuber，她勇於挑戰新科技的謀略更是與平台不謀而合。

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示：「VIVE ORIGINALS將成為聚合虛擬明星的6 dof展演品牌，我們首度推出『LIVE SHOW』的演出形態，有別於演唱會，它將是長駐型、多集數的內容。節目中觀眾透過投票機制與VTuber互動，還有機會參與勝負決定權；平台也將首次推出回放機制，粉絲可反覆重溫每個不想錯過的精采時刻。」

杏仁咪嚕為台日混血VTuber，自2018年出道後，吸引許多粉絲喜愛，YouTube訂閱突破45萬人、社群累計近百萬粉絲，精通中文、日文、英文3國語言，擅長遊戲實況、歌唱、直播等，身為個人勢的她，憑藉努力不懈堅持的力量，創下許多佳績。此次BEATDAY與杏仁咪嚕合作推出6dof 3D Live Show更是Ｖ圈首創！杏仁咪嚕談及受邀契機表示：「在嘗試製作屬於自己的3D演唱會之後，一直在想還能如何給粉絲帶來新的視覺體驗，期待這次跟BEATDAY能夠一起創造出嶄新的表演模式給大家！」

▲▼ 。（圖／HTC VIVE提供）

杏仁咪嚕將邀請好友一同PK　笑喊：「恐怕是重訓成果！」
 杏仁咪嚕喜愛嘗試有趣的企劃，總是讓粉絲耳目一新，這次將在BEATDAY以6dof 3D動態捕捉形式進行Live Show，杏仁咪嚕表示：「從來沒有嘗試過這種表現形式，非常緊張與興奮！」問及杏仁咪嚕Live Show將帶來什麼特別企劃，她笑說：「會邀請朋友一起PK玩遊戲，恐怕有機會是目前身體活動幅度最大的一次演出，期待今年開始重訓的成果能夠展現出來，一定會有很多意想不到的陣容跟節目內容！」

《Annin Miru Wonderland》MIRU BATTLE SHOW 將於9/10(二)起於BEATDAY平台開始售票。

▲▼ 。（圖／HTC VIVE提供）

關鍵字：BEATDAY

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