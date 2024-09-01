PCS畢業典禮直擊！2015AD現身粉絲搶拍　塔龍女孩羞喊：第一次很重要

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》PCS夏季總決賽 1日在和平籃球館舉辦，迎接「畢業典禮」，現場超過4000粉絲同歡。《ETtoday遊戲雲》在現場也直擊不僅觀眾熱情，知名實況主NL、羅傑、RB等也都到現場與粉絲同樂。此外，作為地主隊的PSG端出「塔龍女孩見面會」，出場時感受不到觀眾熱情羞喊「第一次很重要」，再次點燃觀眾情緒。

▼塔龍女孩在PCS總決賽首次亮相。（圖／記者蘇晟彥攝）



今年冠軍賽由PSG對上SHG，不僅場內即將開戰，作為PCS最後一屆的「畢業典禮」，不少觀眾都到現場朝聖，根據官方統計，約有近4000人到現場同歡。而NL應官方邀請到現場進行直播，但在走道被粉絲逮到，現場搶著跟熊哥哥拍照的人潮目測至少排了50公尺，而熊哥哥則是來者不拒，更有女粉索要簽名；而作為NL的難兄難弟，羅傑則是在台灣大哥大的攤位遊玩《特戰英豪》，粉絲也搶著拍照。

▼NL在走廊上被粉絲遇到，現場排著超過50公尺的人龍搶著拍照。



而塔龍女孩在今天也舉辦見面會，在見面會時團隊表示，塔龍女孩將不會是啦啦隊，而是一隻真正要打遊戲的隊伍，而在第一次出場時因為默契不佳，觀眾沒有跟著歡呼，讓Minana 吳綵冞​嬌羞直喊「第一次很重要」，再次重新出場，活潑個性贏得粉絲鼓掌。

今天將由PSG對上SHG，但兩隊都已經分別替自己賽區搶下世界賽門票，將是繼春季賽之後的復仇之戰。

▼秀秀子。

