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SHG捍衛日本榮耀決賽全力衝擊PSG！Evi：世界賽目標八強

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》PCS 敗部決賽最終日本王者 SHG 擊敗 FAK 取得世界賽最後一張門票，賽後接受媒體聯訪時 SHG 成員非常興奮，教練團以及讚讚人 Evi 也表示冠軍決戰會盡全力衝擊 PSG，同時也相當期待即將到來的世界賽。

▼SHG接受賽後訪問。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼SHG接受賽後訪問。（圖／記者蘇晟彥攝）

來到和平籃球館這麼大的場地，SHG 成員們完全體會到敗部決賽張力，就連老大哥 Evi 坦言，雖然自己算是很熟悉線下賽了，不過在這麼多觀眾面前還是有些緊張。教練 VicaL 更分享一個有趣的巧合，「我覺得自己和台灣蠻有緣分的，2014 年參與世界賽小組階段剛好就在台灣，10 年後來台灣又要參與世界賽了。」

今天 SHG 有備而來，多次開出 OP 角藍寶給對手，第三局甚至用加里歐應對，Evi 表示，「藍寶在 PCS 確實很強，但如果我們找到處理方法，系列賽就有巨大優勢，我在歐洲賽區、LCK 看過加里歐，實際嘗試一下發現可以打，今天第三局情況是凱能被 Ban 了，關鍵時刻得拿出這招，剛好 1Jiang 又就擅長一些特別角色 ( 雷玟之類的 )，把藍寶開出來逼 FAK 不得不選，對我們來說反而效果比較好。」

關於 9 月 1 日的冠軍賽，SHG 即將面對絕對王者 PSG，前一次對戰當時 SHG 也是直落三敗下陣來，不少人都看好 PSG 有機會奪冠，不過 SHG 教練強調，「電競也是運動的一種，運動充滿著意外性，我們也有準備很多東西，絕對要來好好衝擊 PSG。」中路 Dasher 特別點出 PSG 中路 Maple 經驗豐富，自己對線以及分推時必須要跟上 Maple 節奏，這樣就有機會與之抗衡。

當然，對於 SHG 最重要的就是取得世界賽門票，上路 Evi 表示，「過去世界賽我們曾經闖進 16 強，因此這次希望把目標放在 8 強，我認為歐洲和北美賽區並非不可戰勝，希望能夠進一步證明 LJL 賽區實力。」輔助 Vsta 抱持著相同覺悟，「2021 年打世界賽的時候也是打到 8 強，所以我的目標和 Evi 選手一樣！」

關鍵字：英雄聯盟

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