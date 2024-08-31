劇場版《我的英雄學院》將創系列最高票房　黑暗麥特阻擋英雄面前

記者楊智仁／綜合報導

日本上映四周突破190萬人觀賞，票房超過27.4億日圓的《我的英雄學院劇場版：You’re Next》聲勢與口碑都超越過去三部作品《電影版我的英雄學院：兩個人的英雄》、《我的英雄學院劇場版：英雄新世紀》與《我的英雄學院劇場版：世界英雄任務》，其中票房最高的第三部《世界英雄任務》第四周的成績24.1億，預估《我的英雄學院劇場版：You’re Next》有機會取得電影系列作冠軍。

▼《我的英雄學院劇場版：You’re Next》。（圖／羚邦提供）

這次新作中，除了新增反派角色，外型與能力都足以與世界和平象徵的歐爾麥特相匹敵的「黑暗麥特」將與英雄們為敵之外，還多了兩個謎一般的原創新角色，由宮野真守聲演的朱里歐‧甘迪尼與生見愛瑠聲演的安娜‧謝爾維諾，生見愛瑠表示，「《我英》是我一直以來持續關注的作品，接到配音邀約時，還以為是整人遊戲，此次聲演的安娜是大富豪謝爾維諾家族的千金大小姐，個性天真爛漫，與朱里歐是千金與執事的關係，然而因她身上具備極為罕見的特殊個性，因此成為『黑暗麥特』目標被強行擄走。」

而身為每日照顧安娜起居的執事朱里歐，在安娜被奪走後，展現出不為人知的「狂暴」一面，聲演的宮野真守說，「身為大財團謝爾維諾家族的執事，朱里歐平日寡言少語、沉著冷靜，言行十分小心謹慎，自視甚高的他無法相信竟然會發生小姐被擄走的事件！」朱里歐執意以自己的方式營救安娜大小姐，但這會影響綠谷、爆豪與轟焦凍等一眾英雄們打敗黑暗麥特的計劃嗎？宮野真守說，「能夠聲演電影中的原創角色朱里歐感到非常榮幸，朱里歐思考的每一步都以安娜為前提，但電影的結局絕對出人意料之外！」

《我的英雄學院劇場版：You’re Next》推出「突破極限單人票」與「超越自我雙人票」兩種票組，「突破極限單人票」除電影交換券與收藏卡1組外，還可以選擇綠谷、爆豪與轟三人的膠捲透卡收藏夾(3款擇1)；「超越自我雙人票」則有電影交換券及收藏小卡兩組外，再送一組三個角色(綠谷、爆豪與轟)的A4資料夾。