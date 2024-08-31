ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

劇場版《我的英雄學院》將創系列最高票房　黑暗麥特阻擋英雄面前

記者楊智仁／綜合報導

日本上映四周突破190萬人觀賞，票房超過27.4億日圓的《我的英雄學院劇場版：You’re Next》聲勢與口碑都超越過去三部作品《電影版我的英雄學院：兩個人的英雄》、《我的英雄學院劇場版：英雄新世紀》與《我的英雄學院劇場版：世界英雄任務》，其中票房最高的第三部《世界英雄任務》第四周的成績24.1億，預估《我的英雄學院劇場版：You’re Next》有機會取得電影系列作冠軍。

▼《我的英雄學院劇場版：You’re Next》。（圖／羚邦提供）▲▼我英。（圖／羚邦提供）

這次新作中，除了新增反派角色，外型與能力都足以與世界和平象徵的歐爾麥特相匹敵的「黑暗麥特」將與英雄們為敵之外，還多了兩個謎一般的原創新角色，由宮野真守聲演的朱里歐‧甘迪尼與生見愛瑠聲演的安娜‧謝爾維諾，生見愛瑠表示，「《我英》是我一直以來持續關注的作品，接到配音邀約時，還以為是整人遊戲，此次聲演的安娜是大富豪謝爾維諾家族的千金大小姐，個性天真爛漫，與朱里歐是千金與執事的關係，然而因她身上具備極為罕見的特殊個性，因此成為『黑暗麥特』目標被強行擄走。」

▲▼我英。（圖／羚邦提供）

而身為每日照顧安娜起居的執事朱里歐，在安娜被奪走後，展現出不為人知的「狂暴」一面，聲演的宮野真守說，「身為大財團謝爾維諾家族的執事，朱里歐平日寡言少語、沉著冷靜，言行十分小心謹慎，自視甚高的他無法相信竟然會發生小姐被擄走的事件！」朱里歐執意以自己的方式營救安娜大小姐，但這會影響綠谷、爆豪與轟焦凍等一眾英雄們打敗黑暗麥特的計劃嗎？宮野真守說，「能夠聲演電影中的原創角色朱里歐感到非常榮幸，朱里歐思考的每一步都以安娜為前提，但電影的結局絕對出人意料之外！」

▲▼我英。（圖／羚邦提供）

《我的英雄學院劇場版：You’re Next》推出「突破極限單人票」與「超越自我雙人票」兩種票組，「突破極限單人票」除電影交換券與收藏卡1組外，還可以選擇綠谷、爆豪與轟三人的膠捲透卡收藏夾(3款擇1)；「超越自我雙人票」則有電影交換券及收藏小卡兩組外，再送一組三個角色(綠谷、爆豪與轟)的A4資料夾。

▲▼我英。（圖／羚邦提供）

關鍵字：我的英雄學院

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

推薦閱讀

VTuber來台見面會「驚喜箱握手」　日本媽媽系接力開唱售票資訊曝光

劇場版《我的英雄學院》將創系列最高票房　黑暗麥特阻擋英雄面前

《決勝時刻：黑色行動6》公測開跑　9／3人氣實況主直播熱血開戰

微星Cyborg 14四大AI看點！配備 GeForce RTX 4060 高效能筆電 GPU　工作、課業效率大加速 開學季優惠同步開跑

索尼射擊新作《星鳴特攻》砸50億、費時八年　首週上線人數暴死

《軒轅劍參》25周年登NS　加碼實體典藏畫冊、數位攻略

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞現場嗨爆　神還原《異環》看板娘粉絲暴動搶拍

《美德傳奇f Remastered》2025年推出！睽違14年畫面提升重溫感動

日MMO《蔚藍色法則》明年初結束營運　國際服開發計畫終止

《黑神話：悟空》銷量上看2000萬！發售1周每日仍200萬人在線

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

劇場版《我的英雄學院》將創系列最高票房

虛擬偶像「見面會驚喜箱握手」

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞

《寶可夢》LINE貼圖免費下載

《星鳴特攻》首週上線人數暴死

《寶可夢》推出屬性入浴球

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

《戀上換裝娃娃》ED歌手還原女主角

《吉伊卡哇》新模型再現圓潤萌感

最新新聞

虛擬偶像「見面會驚喜箱握手」

劇場版《我的英雄學院》將創系列最高票房

《決勝時刻：黑色行動6》公測

微星Cyborg 14四大AI看點！

《星鳴特攻》首週上線人數暴死

《軒轅劍參》25周年登NS

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞

《美德傳奇f Remastered》明年推出

《蔚藍色法則》明年初結束營運

《黑神話：悟空》銷量上看2000萬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366