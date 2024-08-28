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《軒轅劍參》25周年登NS　加碼實體典藏畫冊、數位攻略

記者蘇晟彥／綜合報導

大宇資訊旗下經典《軒轅劍參：雲和山的彼端》為慶祝25周年，確定將在 12月 4日推出 NS亞洲數位版本，同時將實體紀念版本的方式問世，售價新台幣 1,590 元 將包含《軒轅劍參》完全版專用精裝外盒、修復版《軒轅劍參》A4典藏畫冊、《軒轅劍參》經典數位收藏集（USB卡）及完整遊戲片。

▲▼ 。（圖／JUSTDAN提供）

遊戲特色：

《軒轅劍參》以其豐富的劇情、獨特的世界觀以及經典的回合制戰鬥系統而著稱。玩家將扮演主角賽特，穿越時間與空間，探索古代中國與中亞地區的神秘世界。在這段充滿冒險的旅程中，玩家將與各色角色相遇，體驗跌宕起伏的劇情，揭開隱藏在歷史背後的秘密。


遊戲的回合制戰鬥系統深入人心，玩家需要在戰鬥中巧妙運用角色技能、戰術布局以及道具來應對各種敵人，挑戰性十足。此外，遊戲中豐富的支線任務與解謎元素，為玩家提供了更多的探索與挑戰機會。

▲▼ 。（圖／JUSTDAN提供）

▲▼ 。（圖／JUSTDAN提供）

美術風格：

《軒轅劍參》的美術風格融合了中國古典水墨畫的藝術特色，畫面細膩唯美，充滿濃郁的東方文化氛圍。遊戲中的場景設計不僅展現了壯麗的中國山河風光，還融入了異域風情的建築與景觀，帶給玩家視覺上的震撼與享受。

本次任天堂Switch版本在保留經典美術風格的同時，對遊戲畫面進行了全面優化，使得人物、場景更加生動立體，細節更加豐富。無論是主角們的細膩表情，還是場景中的微小變化，皆展現了製作團隊的匠心獨運，力求為玩家呈現出一個真實且富有感染力的遊戲世界。

重溫經典，25周年紀念版本收錄內容公開：

《軒轅劍參：雲和山的彼端》在任天堂Switch的實體發售，不僅僅是對經典的致敬，更具收藏意義。《軒轅劍參：雲和山的彼端》完全版將收錄修復畫冊、數位攻略本、及遊戲原聲帶等內容，為無論是想重溫舊夢的老玩家，還是初次接觸這款傳奇作品的新玩家，提供最完整的《軒轅劍參》體驗。

內容物:
1) Nintendo Switch 《軒轅劍參》實體遊戲
2) 《軒轅劍參》完全版專用精裝外盒
3) 修復版《軒轅劍參》A4典藏畫冊
4) 《軒轅劍參》經典數位收藏集（USB卡）
內附：
遊戲原聲帶
《軒轅劍參》數位攻略本
DOMO小組紀念數位簽名板

發售日期與預購資訊：

《軒轅劍參：雲和山的彼端》Nintendo Switch亞洲數位版及實體版將於2024年12月4日正式發售。實體版即日起玩家可以在各大零售商店進行預購。

遊戲名稱：軒轅劍參 雲和山的彼端
遊戲類型：角色扮演
開發廠商：大宇資訊股份有限公司
亞洲數位發行：Gamera Games
亞洲實體發行：傑仕登股份有限公司
對應平台：任天堂Switch
發售日期：2024 年 12 月 4 日
實體建議售價：新台幣 1,590 元 / 港幣 368 元
對應字幕：繁體中文 / 簡體中文 / 英文

關鍵字：軒轅劍

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