《黑神話：悟空》銷量上看2000萬！發售1周每日仍200萬人在線

記者楊智仁／綜合報導

現象級巨作《黑神話：悟空》熱度持續延燒，短短發售三天就賣破千萬套，如今距離推出至今已經過 1 周，每天最高峰仍有約 200 萬人同時在線，外界也預測《黑神話：悟空》銷量可能衝到 2,000 萬份銷售額上看 60 億元人民幣 ( 270 億台幣 )。

▼《黑神話：悟空》。（圖／翻攝自官網）

《黑神話：悟空》最近不論是遊戲圈還是財經圈都是矚目焦點，因為遊戲對於電腦硬體要求高，使用 3D 環景及光追技術，且畫面均為 4K 畫質，玩家電腦需配置高階顯示卡才能流暢體驗，藉此帶動相關板卡供應鏈受惠，甚至讓店家形容「一隻猴子救了電腦市場」。當然遊戲圈內《黑神話：悟空》銷量持續破紀錄，根據 Gamalytic 估算《黑神話：悟空》衝到 1400 萬份 ( 海外銷量逼近 300 萬 )，每天高峰都有約 200 萬人同時遊玩。

如此佳績讓外界預測《黑神話：悟空》銷量有望衝到 2,000 萬份，同類型遊戲《隻狼：暗影雙死》上市 4 年達 1,000 萬銷量，《艾爾登法環》上市 1 年達 1,200 萬銷量，由此可見《黑神話：悟空》的熱度之高。此外，《黑神話：悟空》也帶動不少業內、知名實況主進行相關評論，這樣熱度下去，許多網友都看好能拿下今年 GOTY。