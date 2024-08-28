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《獵人》一番賞12月開抽！小傑、奇犽前往貪婪之島　還有小傑爸爸

記者楊智仁／綜合報導

高人氣作品《獵人 Hunter x Hunter》憑著精彩打鬥畫面吸引眾人目光、強大敘事性與龐大故事內容擄獲廣大觀眾的心，自 1998 年連載以來如今各項活動、周邊都不斷推出當中，日前萬代人氣系列一番くじ推出「HUNTER×HUNTER GREED ISLAND 貪婪之島」。

▼HUNTER×HUNTER GREED ISLAND 貪婪之島。（圖／翻攝自萬代）▲▼獵人。（圖／翻攝自萬代）

《獵人》角色鮮明，故事原創性、深度極強，是許多漫畫迷心中神作，然而作者冨樫義博長年因為腰痛等問題而經常休刊，離結局遙遙無期，讓許多讀者經常戲稱「結局要等孫子燒給我」。不過自今年 5 月冨樫重啟自己在推特進度更新，繼 2022 年 12 月底 400 話刊出後休刊至今，等待許久終於等到了正式復刊消息，確定會在 10 月 7 日重新於《週刊少年Jump》上連載。

而這次一番くじ的一番賞「HUNTER×HUNTER GREED ISLAND 貪婪之島」，搶先公開了商品主視覺，其中包括 A 賞小傑、B 賞奇犽、C 賞金•富力士，採用高階造型系列可以看到模型完美呈現出三人帥氣神情，D 賞為比司吉，更多獎項則會於日後公開，該一番賞則預計 2024 年 12 月發售。

關鍵字：獵人 Hunter x Hunter一番賞萬代

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