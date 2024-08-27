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米津玄師曝「CoCo壹番屋咖哩世界第一」　主持人笑：會引起革命

記者楊智仁／綜合報導

米津玄師為日本流行音樂的代表歌手之一，曾打造無數神曲爆紅，搭配電影、電視劇、動漫都是話題大作，明年他也即將要來到台灣開唱，一言一行都受到粉絲關注。先前米津玄師在日本綜藝節目聊起自己飲食習慣，同樣掀起一陣討論風潮。

▼米津玄師在日本綜藝節目聊起自己飲食習慣。（圖／翻攝自@hachi_08推特） ▲▼米津。（圖／翻攝自推特）

日前米津玄師在TBS 的節目「日曜日の初耳学」中分享日常生活趣事，像是自己不時會去酒吧或找朋友小酌，和搖滾天團「King Gun」主唱常田大希、井口理常常見面；小時候夢想是當漫畫家，但因為漫畫家很忙沒什麼時間睡覺，這種生活好辛苦對愛睡覺的米津玄師來說辦不太到；飲食部分很常用 UberEats ，喜歡中式、咖哩、壽司，接著他更補充，「我覺得 CoCo 壹番屋咖哩是世界上最好吃的。」此話一出也讓主持人笑著回應，「這樣說會引發革命哦。」

現年 33 歲米津玄師又被稱為創作鬼才，最為知名《法醫女王》的〈Lemon〉YouTube 創下破 8 億觀看數；電影《新·超人力霸王》創作〈M八七〉、動畫《鏈鋸人》獻唱〈KICK BACK〉、宮崎駿大師新片《蒼鷹與少年》創作〈地球儀〉、晨間劇《如虎添翼》帶來主題歌〈さよーならまたいつか〉均掀起傳唱熱潮。先前米津玄師宣布 2025 年世界巡迴演唱會「米津玄師 2025 TOUR/JUNK」明年 3 月 15 日 16 日將在台北舉辦兩場演出，讓不少粉絲瘋狂。

關鍵字：米津玄師

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