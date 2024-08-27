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《吉伊卡哇》新模型再現圓潤萌感、還有「監獄系列」囚服造型

記者楊智仁／綜合報導

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣，近期與藏壽司聯名推出 18 款限定扭蛋更是引發風潮。如今日本萬代玩具公司推出新系列「吉伊卡哇好朋友4」，可愛軟膠模型讓粉絲繼續感受吉伊卡哇魅力。

▼「吉伊卡哇好朋友4」。（圖／翻攝自BANDAI CANDY）▲▼吉伊卡哇。（圖／翻攝自BANDAI CANDY）

來自日本插畫家ナガノ（ nagano）筆下小可愛們，曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，膽小愛哭但溫柔的吉伊卡哇與好朋友小八貓、兔兔等夥伴看似辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入的日常，背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》、《約定的夢幻島》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻的社會現象等，與可愛生物療癒外貌的高度反差，讓許多人產生強烈即視感掀起各族群熱烈討論，成為《吉伊卡哇》擄獲大量粉絲的魅力所在。

而這次「吉伊卡哇好朋友4」系列共 8 款軟膠模型，全高約 6 - 7 公分，完美還原吉伊卡哇圓潤嬌小可愛外型。其中最受矚目的當然是「監獄哥布林篇」造型，三人組在森林偶遇正在吃蘑菇的 Ode、跟著一起品嘗後才發現這是哥布林非常重視的蘑菇，被帶進監獄裡的三人組和 Ode 要想辦法逃出監獄，模型當中只見吉伊卡哇、小八貓、兔兔穿著囚服，吃牢飯樣子非常可愛。此款系列預計 2024 年 12 月正式發售。

▲▼吉伊卡哇。（圖／翻攝自BANDAI CANDY）

關鍵字：吉伊卡哇

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