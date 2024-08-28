直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞現場嗨爆　神還原《異環》看板娘粉絲暴動搶拍

記者蘇晟彥／台北報導

每年舉辦兩次的開拓動漫祭（Fancy Frontier）一直是ACG粉絲朝聖的盛會，不僅場內限定周邊、新刊賣得火熱，場外更是Coser們較勁的戰場，像是伊織萌等知名Coser都會特地前來與粉絲同歡。而在上周末（24、25日）舉辦的FF43中，就發現人氣Coser餓小璇（璇哥）打扮成即將上市的手遊《異環》中人氣看板娘「薄荷」，不僅超還原引起現場暴動搶拍，更與其他Coser大跳「出局舞」讓全場快門狂按，成為粉絲間討論的話題。

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▼餓小璇以《異環》人氣看板娘「薄荷」亮相吸引不少民眾搶拍。

在本次FF43中，餓小璇沒有選擇以熱門動漫的角色作為Cosplay的對象，而是選擇《幻塔》工作室在上個月釋出的新遊戲《異環》中的角色「薄荷」，作為異象管理局的人氣看板娘，薄荷以一身薄荷藍的長髮搭配露肩披肩、黑色馬甲，在搭配白絲襪，將「薄荷」在首波PV中的活力的氣息徹底釋放，而餓小璇也極度還原角色的裝扮，不僅將好身材徹底展現，連各種配件都完全不馬虎，像是讓玩家印象深刻的可愛配件「喵喵袋」、黑貓髮箍及領結等，都超完美還原遊戲內的設定，也讓不少人驚艷遊戲才上市就開始有Coser選擇出角在FF43亮相，想必未來還會有更多香香的角色出現在玩家眼前。

為了更融入角色活潑的設定，餓小璇更現場與其他Coser大跳「出局舞」，配合手勢上上下下地舞動，吸引現場不少粉絲加入熱鬧行列，整場氣氛嗨爆。而現場民眾看到餓小璇扮演的角色，也紛紛拿起手機搜尋這是什麼遊戲的角色，才發現是正在開放預約的手遊《異環》。

《異環》為《幻塔》Hotta Studio所研發最新手遊，，目前也已開放預約，有興趣的玩家可至官網搶先登錄！

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▼《異環》實機影片讓不少玩家心癢癢想要快點到海特洛城市冒險。

▼餓小璇超完美還原「薄荷」受到粉絲讚聲。（圖／翻攝自異環官網）

