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快訊／YOASOBI亞洲巡迴來台開唱！明年2月前進小巨蛋

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣天團 YOASOBI 今年初來台開唱成為所有粉絲矚目焦點，大家也都在敲碗能夠再次聽到 YOASOBI 美妙的歌曲。就在稍早，官方宣布「YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 」台北場預定在 2025 年 2 月於台北小巨蛋開唱。

▼YOASOBI 明年將來台開唱。（圖／翻攝自@YOASOBI_staff推特）▲▼YOASOBI。（圖／翻攝自推特）

日本人氣天團 YOASOBI 自 2019 年出道以來帶來多首膾炙人口的歌曲，近年更為許多動畫演唱 OP 都繳出相當好的成績，2023年更以《我推的孩子》主題曲〈IDOL〉紅遍全球，今年 1 月首度來到台灣舉辦專場演唱會門票被瞬間秒殺，開賣售票系統一度湧入16 萬人次搶票，由於當時場地僅能容納 2000 人，許多歌迷都敲碗希望之後能在更大場地舉行。

8 月 25 日晚間官方公布將舉行橫跨 2024 到 2025 的亞洲巡迴演出「YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 」。其中，台北場將於 2025 年 2 月 8 日、 2 月 9 日連續兩天於台北小巨蛋開唱的消息。除了台北之外還會在香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達等 7 個城市共 14 場演出，為兩人最大規模亞巡，後續售票資訊則有待主辦單位公布。

▼ YOASOBI台北飆唱80分鐘！（圖／翻攝自YOASOBI推特、IG）▲▼ ▲▼ YOASOBI台北飆唱80分鐘！壓軸〈IDOL〉　2千粉喚出他們安可。（圖／翻攝自YOASOBI推特、IG）

關鍵字：YOASOBI

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