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《魔戒》前傳動畫電影將在台上映　超美主角重回三部曲史詩世界

記者楊智仁／綜合報導

華納兄弟動畫／Sola Entertainment 公司製作、新線影業出品原創動畫鉅作【魔戒：洛汗人之戰】，將帶著觀眾回到改編自托爾金名著所創造出【魔戒】三部曲的壯闊史詩世界。

▼【魔戒：洛汗人之戰】。（圖／翻攝自華納兄弟台灣 ） ▲▼魔戒。（圖／翻攝自華納兄弟台灣 ）

【魔戒：洛汗人之戰】故事背景設定在【魔戒】三部曲 183 年前，講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手的家族故事。為了替父親報仇，聰明又狡詐的登蘭德領袖沃夫突然發動攻襲，迫使聖盔與他的人民在遠古要塞號角堡面臨九死一生的背水一戰，此強大要塞也在日後被稱為聖盔谷。聖盔之女赫拉也發現她所面臨的情勢日益險峻，她必須鼓起勇氣，率領反抗軍去對抗想要一舉殲滅他們的致命強敵。

▲▼魔戒。（圖／翻攝自華納兄弟台灣 ）

【魔戒：洛汗人之戰】由神山健治執導，並由曾任【魔戒】與【哈比人】三部曲的編劇且獲奧斯卡金像獎肯定的菲利帕鮑恩斯出任製片；其他製片還有曾打造多部動畫片的傑森狄馬可與約瑟周，他們曾攜手打造出【銀翼殺手：黑蓮花】系列。監製則包含法蘭華許、彼得傑克森、山姆雷吉斯特、卡洛琳布萊克伍德，以及托比艾默里奇。

▲▼魔戒。（圖／翻攝自華納兄弟台灣 ）

編劇團隊成員包含傑佛瑞阿迪斯、威爾馬修斯、菲比吉廷斯、亞提帕喬治，原創故事來自於傑佛瑞阿迪斯、威爾馬修斯，以及菲利帕鮑恩斯，並取材於托爾金筆下的角色。從【魔戒】三部曲回歸本片的幕後創意團隊還包含曾獲奧斯卡金像獎肯定的艾倫李與理查泰勒，以及知名的托爾金插畫大師約翰豪。

▲▼魔戒。（圖／翻攝自華納兄弟台灣 ）

【魔戒：洛汗人之戰】由獲獎無數的名導神山健治所執導（【銀翼殺手：黑蓮花】、【攻殼機動隊：SAC】系列）。堅強配音陣容則由布萊恩考克斯領軍，為強大洛汗國王聖盔鎚手發聲；蓋亞懷斯聲演國王之女赫拉；盧克帕斯夸尼洛聲演沃夫；而曾在【魔戒】三部曲表現精彩、獲大獎肯定的米蘭達奧圖，再度回歸詮釋洛汗女戰士伊歐玟，同時擔綱片中旁白。

關鍵字：魔戒魔戒：洛汗人之戰

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