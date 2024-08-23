2K《邊緣禁地4》、《四海兄弟：故鄉》上市時間公開

記者蘇晟彥／綜合報導

2K 工作室在今年德國科隆電玩展（Gamescom）宣布，與Gearbox Software、Hangar 13分別發表《邊緣禁地4》、《四海兄弟：故鄉》，都將預計在2025年（Take-Two的2026財年內）推出。

掠寶射擊大作、開創先河的《邊緣禁地》系列的最新作品正式發表



《邊緣禁地4》在Gamescom開幕夜直播中藉由一支先導預告片正式發表，讓玩家有機會驚鴻一瞥全新的星球。《邊緣禁地4》是該系列的第四款主線作品，也是該系列的第七款作品。玩家將再次化身為傳奇寶庫獵人，搜尋神秘異星寶藏，盡情轟擊眼前一切。

Gearbox Entertainment Company創辦人暨總裁Randy Pitchford表示：「自從我們推出首款《邊緣禁地》遊戲將掠寶射擊類型介紹給全世界以來，Gearbox團隊和我一直有許多想法想在《邊緣禁地》系列作品裡付諸實現。我們Gearbox全體同仁對《邊緣禁地4》都懷抱著雄心壯志，正全力以赴地將我們熱愛的一切《邊緣禁地》事物都提升至前所未有的水準，同時也讓遊戲朝著令人興奮的新方向發展且更上層樓。」

《邊緣禁地》系列迄今為止的銷量已超過8700萬套，並且獲得了評論家和玩家的一致好評。憑藉著令人難忘的角色、富有深度的世界，以及難以計數的更多獨特槍枝，該系列已實實在在地成為非玩不可的遊戲系列之一。

2K Core Games資深副總裁暨總經理Catharina Lavers Mallet表示：「我們欣喜若狂地與玩家們分享這個天大的好消息，2025年將成為2K和Gearbox Entertainment的輝煌之年。《邊緣禁地》系列是2K最成功的系列之一，受到全球數百萬玩家的喜愛。我們很高興看到我們與Gearbox團隊原本就已經十分密切的合作關係變得更進一步，我們也期待為死忠玩家和新玩家帶來世界級的遊戲體驗。」

揭開組織犯罪的起源 《四海兄弟：故鄉》將於2025年推出

2K和Hangar 13今天正式發表了備受好評的動作冒險系列新作《四海兄弟：故鄉》。《四海兄弟：故鄉》將於2025年（Take-Two的2026財年內）在PlayStation®5 (PS5®)、Xbox Series X|S以及PC（Steam）平台上推出，現已開放加進願望清單。《四海兄弟：故鄉》的進一步詳細資訊將於2024年12月公布。

《四海兄弟：故鄉》藉由一支令人驚艷、奠定基調的先導預告片正式發表。《四海兄弟：故鄉》以1900年代西西里殘酷地下世界為背景，為大家揭開組織犯罪的起源。玩家將在這個危險無情的時代中奮力求生，享受備受讚譽的《四海兄弟》系列作品以原汁原味逼真風格呈獻精彩動作場面的著名手法，以及豐富的故事情節。

Hangar 13總裁Nick Baynes表示：「在《四海兄弟》系列的前三部作品中，我們透過殘酷的故事，讓玩家踏進不同時代的黑幫世界。在《四海兄弟：故鄉》中，我們重拾了玩家熱愛的系列根源，精心打造了充滿經典黑幫電影氛圍且富有深度的故事情節，並造訪了令人讚嘆的新場景，更將這一切緊緻地濃縮在一起，非常適合喜愛沉浸式體驗的玩家。」

《四海兄弟》系列自2002年推出首款著名遊戲《四海兄弟》以來，該系列在主機和PC平台上的銷量已超過3400萬套。無論是評論家還是玩家，都對該系列豐富的劇情發展、出色的演繹及細膩還原的時代背景給予了極高評價。