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恐怖冒險《小小夢魘3》公開新宣傳片　與Low、Alone探索危險世界

記者楊智仁／綜合報導

《小小夢魘》（英語：Little Nightmares）是一款由Tarsier Studios開發並由萬代南夢宮娛樂發行的解謎平台恐怖冒險遊戲，因其氣氛、畫質和音效獲得了許多正面評語，日前萬代南夢宮娛樂公開PlayStation®5／PlayStation®4／Nintendo Switch™／Xbox Series X|S／Xbox One／STEAM®版《小小夢魘3》全新宣傳影片。

▼《小小夢魘3》。（圖／萬代提供）▲▼小小夢魘。（圖／萬代提供）▲▼小小夢魘。（圖／萬代提供）

《小小夢魘3》中玩家跟隨著Low和Alone旅程，尋找離開Nowhere的路，被困在一個充斥著詭異區域的世界「Spiral」，兩個好朋友必須要一同合作，活用各自道具「弓箭」與「扳手」克服難關，才能設法在這個危險世界存活，想辦法逃離潛藏黑暗中更為可怕的威脅。最新宣傳影片聚焦「Low」 與「Alone」之間團隊合作與友誼，兩人需要攜手破解許多謎團，影片中更可一瞥「Spiral」中全新地點及居民。系列史上首次，本作除了可以讓玩家在AI陪伴下自行尋找離開Spiral出路，更支援最多2名玩家一同在線上遊玩。

▲▼小小夢魘。（圖／萬代提供）▲▼小小夢魘。（圖／萬代提供）

【小小夢魘3】

發售日：2025年預定
平台：PS5／PS4／Switch™／Xbox ／STEAM®
發行商：Bandai Namco Europe S.A.S.
類型：懸疑冒險
遊戲字幕：繁體中文、簡體中文
遊玩人數：離線遊玩：1人／連線遊玩：2人

關鍵字：小小夢魘3萬代Little Nightmares

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