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經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

記者楊智仁／綜合報導

還記得 2016 年影爆熱潮的電影《你的名字》嗎，由日本知名動畫導演新海誠編劇與執導，該片推出後連霸票房冠軍，日本與海外地區票房總和達 3.8 億美元，成為新海誠執導生涯中最高票房作品。如今片商也宣布《你的名字》將於 9 月 13 日台灣再次上映的消息。

▼《你的名字》將於 9 月 13 日台灣再次上映。（圖／翻攝自GaragePlay 車庫娛樂） ▲▼你的名字。（圖／翻攝自車庫娛樂）

《你的名字》電影發行後佳評如潮，媒體和影評家讚譽視覺藝術、動畫、音樂、角色魅力和情感張力，日本賣座突破 250 億日圓，更榮登影史國片票房 Top3。本片獲得第 40 屆日本奧斯卡最佳編劇獎、最佳配樂獎；西班牙錫切斯影展最佳動畫長片獎無數榮譽，還被收錄進日本教科書列為介紹日本傳統文化動畫領域範例作品之一。

談到《你的名字》靈感來源，新海誠受訪時曾透露，是源自於他 2014 年為日本補習班「Z會」執導廣告《CROSS ROAD》，內容描述兩個分別住在東京跟鄉下的男女高中生，因為參加大學入學考試而相逢故事，這支短短兩分鐘廣告讓新海誠有很深的共鳴，「『人生中有著注定會相遇的對象』是那支廣告主題，換句話說就是『命中注定的人，是存在的』，這也是我第一次動念想描寫稍微長一點的故事。」

關鍵字：你的名字新海誠

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