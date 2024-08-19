新番《2.5次元的誘惑》手遊破70萬預約　跟著學妹展開Cosplay戰鬥

記者楊智仁／綜合報導

《2.5次元的誘惑》是由橋本悠所創作漫畫，2019 年於「少年Jump+」連載至今，今年夏天改編動畫後也獲得不錯評價。如今首款手機遊戲《2.5次元的誘惑（理理沙） 天使們的舞台》也即將推出，目前事前預約人數突破 70 萬人。

▼《2.5次元的誘惑（理理沙） 天使們的舞台》。（圖／翻攝自FB）

《2.5次元的誘惑》動畫播出後可愛的學妹理理沙以及美花莉，伴隨著 Cosplay、校園戀愛喜劇以及不時給出的福利畫面獲得好評。手機遊戲《2.5次元的誘惑（理理沙） 天使們的舞台》以 Cosplay 戰鬥 3D RPG為主題，跟著理理沙一起用充滿魅力姿勢撼動對手的心、加深與角色之間羈絆挖掘獨特故事、遊戲劇情與動畫連動還原各種經典場面，另外還有各式各樣活動及原創故事享受青春校園生活。《2.5次元的誘惑（理理沙） 天使們的舞台》自 7 月展開繁中版事前預約活動至今，人數已經突破 70 萬人。

《2.5次元的誘惑》故事描述，高中生奧村是校內漫畫研究社唯一社員兼社長，他對三次元（指現實中）女性毫無興趣，僅喜愛二次元女性角色，並特別喜歡角色莉莉艾露。某日學妹天乃理理沙來到社團，同樣熱愛莉莉艾露的她與奧村志趣相投，她 Cosplay 成莉莉艾露，並請奧村協助拍攝寫真光碟。儘管奧村聲稱自己對三次元沒有興趣，但他實在想要同好，便讓理理沙入社並答應她的請求。由於 Cos 成莉莉艾露的理理沙被奧村視為「2.5次元」，使奧村對自己信念產生動搖。