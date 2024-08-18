超強訓練師！玩家登第15高峰抓異色基拉祈　官方驚呼：堪稱經典

▲寶可夢玩家登毛納基火山抓「異色基拉祈」。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

自2016年《Pokemon Go》問世之後，這種必須出門在現實生活中的手機遊戲就受到廣大玩家的喜愛。近期就有一位玩家，竟然爬上世界第15高峰、夏威夷的毛納基火山山頂，成功捕獲到稀有罕見的寶可夢異色基拉祈（Shiny Jirachi），就連官方看了也稱「堪稱經典」。

音樂製作人兼寶可夢內容創作者的Glitch，日前在其社群網站X上發文表示，他趁著前往夏威夷旅遊之際，成功爬上夏威夷當地海拔4205公尺的毛納基火山（Mauna Kea），同時也完成遊戲中的活動任務，成功捕捉到稀有罕見的寶可夢異色基拉祈。

Glitch除了在X上分享自己登頂的照片外，同時也寫下「聖母峰（Mount Everest）山腳到山頂是8,849公尺，毛納基火山從山腳到山頂是10,205公尺，如果用山腳到山頂這樣的距離計算的話，我在世界最高的山峰捕捉到異色基拉祈」。

據了解，一般在計算山峰高度的時候會以海平面高度為基準進行計算，但毛納基火山是從海底延伸至海面上，因此如果以毛納基火山山頂海拔高度是4205公尺沒錯，但如果從「山腳」計算的話，高度的確是10205公尺。

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