《黑神話：悟空》媒體評分84開紅盤　極佳Boss戰但優化得加強

記者蘇晟彥／綜合報導

由遊戲科學 GameScience 開發的《黑神話：悟空》在16日晚間媒體評分解禁，在metacritic網站上拿下84分高分，媒體呈現普遍高分的評價；大多認為美術表現優異、內容豐富以及將西遊記的精隨表現出來，但負評則是針對優化不佳、BUG很多（尤其是會卡牆），遊戲即將在20日正式上市，目前台灣玩家僅能透過Steam下載，其他平台必須透過跨區才能使用。

《黑神話：悟空》為遊戲科學所開發第一款3A類魂遊戲，與同為第一款就製作類魂遊戲的《劍星》（82分）、《P的謊言》（82分）相比，則是拿下了84分的高分，共有52間媒體參與評分。其中給出滿分的「GamingBolt」指出，《黑神話：悟空》在戰鬥表現上令人驚艷，尤其是在Boss戰的部分，儘管會有一些「美中不足」，但不阻止它成為近年最好的遊戲之一。

而給出較低分數的TheSixthAxis則指出，雖然令人驚艷，但探索的要素不高，讓人缺少繼續玩下去的動力，而戰鬥部分大多數不錯，但就是有些平淡，未來也不會二刷重溫內容；而IGN則點出，扣掉許多技術上的BUG，黑悟空是一款極佳的動作遊戲，包含Boss戰、探索秘辛以及美輪美奐的世界。

遊戲將於20日正式上市，但目前製作團隊正面臨「一些問題」，只能期盼不會因為政治因素讓遊戲下架，讓大家都有好遊戲可以玩。