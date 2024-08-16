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想玩《黑神話：悟空》得跨區　Steam留言區戰翻「巨量政治文洗版」

記者蘇晟彥／綜合報導

遊戲科學（GameScience）所研發的，也是從早些年就備受期待的3A大作《黑神話：悟空》，在近日釋出大量預告、試玩片段後，再度引起玩家關注，但除了台灣玩家沒辦法直接使用PS5遊玩，必須要跨區遊玩外，Steam上也是炒得火熱，近日大量政治文洗版留言區，讓不少玩家憂心，「拜託別再洗了，萬一又鬧到下架不能玩要怎麼辦？」

▼《黑神話：悟空》將在20日正式上市。

▲▼ 黑神話

《黑神話：悟空》是一款以中國神話為背景的動作角色扮演遊戲。故事取材自中國古典小說「四大名著」之一的《西遊記》。玩家將扮演一位「天命人」，為了找尋昔日傳奇的真相，踏上充滿危險與驚奇的西遊之路。而遊戲採用魂類遊戲玩法，在試玩開放後吸引不少玩家、實況主搶玩，都紛紛給出高評價。

但目前僅確定能在Steam上直接購買，不需要特別跨區選購，數位版為1,280元、數位豪華版則為1,580元，但依照目前PS Store還沒有消息來看，若想要使用PS5遊玩，必須要跨到港澳或是其他地區才能進行購買，此舉就讓不少玩家傻眼。

此外，遊戲即將在今日解禁媒體評分，但Steam討論區開始湧入大量「政治文」，以西遊記的故事暗諷當今政府，同時也有不少對於四大名著沒那麼熟悉的外國人，紛紛嘲諷中國玩家對於《黑神話：悟空》的吹捧，讓討論區陷入大戰，讓不少玩家憂心再這樣下去，可能會導致遊戲下架。但也有不少玩家認為，現在說什麼都是空的，遊戲正式上市後玩家進去玩遊戲親自感受才是真的。

▲▼ 黑神話

關鍵字：中國神話遊戲科學黑神話：悟空Steam跨區遊玩

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