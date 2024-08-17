「鈴芽之旅」展台灣登場！投影沉浸重現門另一端「常世」樣貌

記者楊智仁／綜合報導

日本動畫大師新海誠導演作品「鈴芽之旅」展陸續於東京、大阪、石川、福岡等地巡迴展出後，本周終於正式來到台灣，即日起至 9 月 17 日於「台北新光三越南西店 9 樓」與台灣粉絲見面。目前購票官網、ibon購票系統同步限時熱賣中。

▼「鈴芽之旅」展本周於台灣登場。（圖／粉粉提供）

「鈴芽之旅」展除了公開原畫手稿、分鏡腳本、古老文獻、動畫電影的製作過程等珍貴資料與展品，大家還能隨著主角鈴芽腳步，從她所居住九州出發，來到四國、神戶、東京、岩手等地，在廢棄旅館、摩天輪、草太之丘等立體造景中，感受《鈴芽之旅》宏大世界觀。看完電影觀眾最期待的想必是門另一端「常世」樣貌，本次台北展更特別加入全新沉浸式體驗名場面展區，獨特投影技術重現「常世」與「鈴芽的明天」經典場景，讓民眾走入電影，身歷其境感受「鈴芽之旅」的奇幻與震撼。

每個展區都讓人重新回想起電影《鈴芽之旅》的畫面，如同跟著鈴芽冒險去令人流連忘返，八大展區搶先曝光，讓許多人直呼，「現場非常細膩與用心，真的超喜歡」、「就像沉浸在電影情節裡中」、「值回票價，值得再多來幾次。」



除了展區豐富內容外，商品販售區也是令人意猶未盡，除了日本原裝空運來台限量周邊，還有一系列全新日本監修的「鈴芽之旅」台北展獨家限定商品，詢問度超高包含台北展獨家限定的「大臣&珍珠奶茶」城市系列壓克力鑰匙圈、精美的絨毛玩偶、大臣零錢包、特製海報、門簾，鈴芽、草太和大臣為原型設計的吊飾、購物袋和緹花襪子等超可愛周邊也都是必收藏的商品。現場還有限定拍貼機、紀念卡片列印機增添更多互動體驗。

【鈴芽之旅展】

活動日期｜2024年8月15日－2024年9月17日

營業時間｜週日－週四 11:00-21:30

( 週五－週六及例假日前一天 11:00-22:00 )

活動地點｜新光三越 台北南西店一館 9F活動會館

活動地址｜台北市中山區南京西路12號9樓

主辦單位：GaragePlay車庫娛樂、新光影城、FANFANS粉粉

協辦單位：「すずめの戸締まり」展実行委員会