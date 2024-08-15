《你的名字》中國重映賣爆　延長上映至「918」卻遭中網友攻擊

記者楊智仁／綜合報導

由日本知名動畫導演新海誠編劇與執導《你的名字》2016 年上映後引爆熱潮，該片推出後連霸票房冠軍，日本與海外地區票房總和達 3.8 億美元，成為新海誠執導生涯中最高票房作品。近期《你的名字》重返中國上映同樣賣爆，代理商甚至宣布要延長上映至 9 月 18 日，沒想到這個日期卻觸動不少中國網友敏感神經。

▼《你的名字》中國重映賣爆。（圖／翻攝自@kiminona_movie推特）

《你的名字》電影發行後佳評如潮，媒體和影評家讚譽視覺藝術、動畫、音樂、角色魅力和情感張力，本片獲得西班牙錫切斯影展最佳動畫長片獎無數榮譽，還被收錄進日本教科書列為介紹日本傳統文化動畫領域範例作品之一。經過多年《你的名字》再次於中國上映票房賣破 1.4 億人民幣，連新海誠都發文感謝粉絲們的支持，日前代理商路畫影視也釋出電影會延長上映至 9 月 18 日海報，沒想到卻因為撞到「918 事變」 被中國網友罵到刪文還登上熱搜。

儘管官方已經刪除貼文，但仍有中國網友不滿希望代理商出面道歉，其實這並非第一次因為日期而引發中國網友不滿，去年南京兩場動漫展因為展期剛好撞到 9 月 18 日而遭到舉報，甚至有警察到場取締， 2021 年 7 月 7 日索尼在中國發布新相機同樣遭到中國網友攻擊。

▼延長上映日期引發中國網友不滿。（圖／翻攝自微博）