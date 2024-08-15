《進擊的巨人》一番賞！「艾連最終型態」魄力發動地鳴末日到來

記者楊智仁／綜合報導

高人氣動畫《進擊的巨人》於去年結束長達 10 年播映，不過完結篇的感動仍讓粉絲們印象深刻。先前日本 BANDAI SPIRITS 宣布推出「進撃的巨人～地鳴～」一番賞馬上要在 8 月底發售，日前官方也公開了全部獎項。

▼「進撃的巨人～地鳴～」。（圖／翻攝自BANDAI SPIRITS）

《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》絕對是 2023 年討論度最高的動畫之一，震撼戰鬥場景、劇情不斷反轉所有伏筆在最後回收，再加上艾連與阿爾敏的最終談話，建立更完整角色動機，配上米卡莎溫柔話語，觀眾們留下眼淚之餘也為《進擊的巨人》10 年動畫劃下難忘結尾，而這次一番賞正是圍繞著艾連發動地鳴後的主題為設計。

「進撃的巨人～地鳴～」一番賞 A 賞為「艾連 & 米卡莎 & 阿爾敏 角色模型」只見三人重回兒時模樣，坐在樹下拿著書一同探討著牆外世界；緊接著 B 賞是「里維 角色模型」雖然已經全身是傷，但兵長仍毅然決然加入戰鬥行列；C 賞為「韓吉 角色模型」在地鳴發動後，韓吉面對超大型巨人挺身而出，這次一番賞透過模型再次重現催淚場景。

最受矚目 LAST ONE 賞為「末日巨人」角色模型 28 公分大尺寸呈現艾連最後型態，滿滿外露骨骼以及一頭長髮透著銳利眼神，展現自己要驅逐島外一切生命決心。其他獎項還有像是壓克力立牌、卡片、海報、I 賞為「地鳴」角色模型，10 公分的巨人擺在艾連旁邊更能還原地鳴發動末日到來的姿態。