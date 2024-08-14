UNIQLO新系列精選迪士尼、皮克斯、漫威電影！簡約線條重現經典

記者楊智仁／綜合報導

全球服裝零售品牌UNIQLO與迪士尼合作，推出全新UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」。本系列以「愛與羈絆」、「團結」為主題，精選來自迪士尼、皮克斯、漫威和星際大戰電影中的經典場景，並由藝術家長場雄親自繪製，設計結合了長場雄的個人經歷所創作，包含兒時觀看星際大戰，以及他成為父親後與孩子們一起觀看皮克斯電影作品的美好回憶。

▼UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」。（圖／UNIQLO提供）

藝術家長場雄，1976年出生於東京，以其簡約線條的獨特繪畫風格聞名。他不僅活躍於日本國內，在國際間也備受矚目，多次參與各大藝術展覽及博覽會。長場雄除了專注於藝術創作，亦積極拓展其創作領域，與眾多廣告及服裝品牌展開合作，展現了其多元化的藝術視野與創意能量。

長場雄表示：「能參與這個項目我感到非常榮幸，這次設計是我從迪士尼、皮克斯、漫威和星際大戰的作品之中，挑選出我最喜愛的經典場景重新繪製而成。在創作這些圖騰時，我再度感受到首次欣賞這些電影時的感動，並將這份情感融入到每一個設計之中。我很享受將過往回憶與新發現完美融合的創作過程，希望大家都能喜歡這次的系列作品！」



