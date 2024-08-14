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日C104《蔚藍檔案》人潮爆滿！網哀體味超重：一分鐘就想離開

記者楊智仁／綜合報導

《蔚藍檔案 Blue Archive》可說是近年最受歡迎手機遊戲，作品由 NEXON Games 所開發，許多校園美少女讓老師玩家們心花怒放。不過日前剛結束的日本同人誌販售會 Comic Market 104（C104）卻出現不少網友反應《蔚藍檔案》區域體味太重的問題。

▼《蔚藍檔案 Blue Archive》人氣相當高。（圖／翻攝自@Blue_ArchiveJP）▲▼蔚藍檔案。（圖／翻攝自@Blue_ArchiveJP）

《蔚藍檔案 Blue Archive》自 2021 年推出後掀起熱潮，各具特色的校園美少女、廣大背景舞台、充滿反轉且精彩主線劇情讓遊戲受到玩家喜愛。7 月剛結束的台灣漫博，《蔚藍檔案》吸引滿滿人潮擠爆攤位，而在日本 C104 也是如此，由於攤位的數量與人氣實在太高，主辦單位甚至規劃一整塊區域，龐大規模又被稱為「蔚藍檔案島」。

然而先前就有不少日本網友在推特反應，「蔚藍檔案島」由於人數實在太多又正值盛夏，那塊區域有一股詭異的味道，「被洗禮了...待不到一分鐘就想離開」、「彷彿進到夏天的卡牌店」、「人真的太密集了」、「比擠滿人的電車還糟糕，體力消耗很大」、「本來以為已經習慣 Comiket 的悶熱味，不過蔚藍檔案區似乎特別不一樣。」

關鍵字：蔚藍檔案C104

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