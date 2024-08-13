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《Re:從零開始的異世界生活》新手遊事前登錄　RPG呈現魔女復活故事

記者楊智仁／綜合報導

《Re:從零開始的異世界生活》是異世界題材中相當熱門作品，不論是銀髮美少女「愛蜜莉雅」還是超婆女僕「雷姆、拉姆」都有大批教徒擁護。隨著動畫第三季即將開播，10 周年紀念新作《Re：從零開始的異世界生活 Witch's Re:surrection》現已在日本 App Store 開放預先註冊。

▼《Re:0》新手遊。（圖／翻攝自re_zero_WitchRe推特）▲▼RE0。（圖／翻攝自re_zero_WitchRe推特）

《Re:從零開始的異世界生活》憑藉完整角色刻劃、文戲描寫、死亡回歸引人入勝的劇情成為近年異世界題材最具代表性作品，善良可愛「愛蜜莉雅」、溫柔體貼「雷姆」都有屬於自己教派。動畫前兩季分別於 2016、2020 年播出後均成為該季霸權。《Re:從零開始的異世界生活》第三季首集「劇場型惡意」馬上在 8 月 30 日於日本全國影院展開兩周預映，與聖域篇需要抽絲剝繭一步步探索的劇情不同，水門篇將會爆發系列最大規模戰鬥。

▲▼RE0。（圖／翻攝自re_zero_WitchRe推特）▲▼RE0。（圖／翻攝自re_zero_WitchRe推特）

10 周年紀念新作《Re：從零開始的異世界生活 Witch's Re:surrection》預計在 2024 年夏天推出，以正統 RPG 形式讓玩家在廣大的地圖上享受樂趣。遊戲劇情由作者「長月達平」監製，講述以「魔女復活」為主題的原創故事，呼應著標題 Witch's Re:surrection。玩家現可透過 App Store、LINE 官方帳號、官方網站進行事前登錄，根據參加活動用戶數量發放豪華獎勵。

▲▼RE0。（圖／翻攝自re_zero_WitchRe推特）

關鍵字：Re:從零開始的異世界生活愛蜜莉雅雷姆手遊

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