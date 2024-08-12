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奧運閉幕阿湯哥從天降　日網緬懷「安倍瑪利歐」登熱搜：難超越

記者杜奕君／巴黎報導

2024 巴黎奧運閉幕式，超級影星湯姆克魯斯 ( Tom Cruise ) 從天而降將奧運會旗親手送回洛杉磯，創意及魄力兼具的閉幕式在日本社群上掀起討論，不過說到奧運主辦權「交棒」，許多日本網友也提到 2016 年里約奧運令人相當驚喜的「安倍瑪利歐」，不只 8 年前影片再度爆紅，甚至登上日本推特熱搜趨勢。

▼阿湯哥現身奧運閉幕。（圖／路透）▲▼奧運閉幕。（圖／路透）

2024 巴黎奧運閉幕式在可容納 8 萬人的法蘭西體育場進行，當奧運會旗從巴黎正式移交給下屆 2028 主辦城市洛杉磯後，美國知名歌手H.E.R.站上演唱美國國歌，隨後《不可能的任務》招牌音樂前奏響起，阿湯哥帥氣從天而降象徵著洛杉磯接下奧運主辦任務。隨著本次交接儀式於網路上瘋傳，日本網友們則懷念起已故首相「安倍晉三」登場畫面。

▼前日首相安倍晉三年里約奧運閉幕式上以瑪利歐裝扮亮相。（圖／路透）▲▼奧運閉幕。（圖／路透）

2016 里約奧運《足球小將》、《Hello Kitty》、《多啦A夢》等人氣作品接連登場後，時任首相安倍晉三化身瑪利歐於熱內盧現身，緊抱著日本太陽旗紅球的畫面令不少觀眾印象深刻，並且受到外界一致好評。時隔 8 年「安倍瑪利歐」登上日本熱搜，影片也再次爆紅，日網友紛紛表示，「最難超越的交接儀式」、「不管看幾遍都好好看」、「當年真心覺得很驚奇」、「安倍瑪利歐演出真是太精采了。」

關鍵字：奧運巴黎奧運湯姆克魯斯安倍瑪利歐交棒儀式

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