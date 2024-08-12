ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《星之卡比》合作日吉野家首日贈品被掃光　秒現高價轉售引民怨

記者楊智仁／綜合報導

「星之卡比系列」是 HAL 研究所和任天堂合力打造動作平台遊戲，也是不少玩家的童年回憶。如今「星之卡比」仍展開聯名活動，先前與日本吉野家的合作中，只要點餐就會附贈可愛贈品供粉絲們收藏，只不過有不少消費者表示，活動才開始第一天贈品就被掃光，甚至網路上還出現高價轉賣引發討論。

▼《星之卡比》合作日吉野家。（圖／翻攝自@yoshinoyagyudon）▲▼卡比。（圖／翻攝自@yoshinoyagyudon）

「星之卡比」首款作品是在 1992 年推出，以外觀類似粉紅色小湯圓的卡比為主角非常可愛，牠可以「吸入」（吞噬）敵人而獲得敵人的能力，並藉助這些能力進行闖關，時至今日都還是相當具有人氣的作品。今年初「星之卡比」就曾和麥當勞合作過，8 月繼續推出與日本吉野家的活動，卡比手捧牛丼吃飽飽贈品，療癒畫面讓不少粉絲都想蒐集。

▲▼卡比。（圖／翻攝自@yoshinoyagyudon）

為了避免贈品被高速掃光，吉野家採取「每天限量出售商品」和「外帶每人限購 3 餐」等措施，甚至有部分店家還發放整理券，只不過仍有不少民眾在網路上抱怨第一天中午贈品就被掃光。沒過多久網拍平台上就出現這些贈品的高價轉賣，讓許多人感到相當失望，後續吉野家也發表道歉聲明並宣布追加販售，希望讓粉絲能繼續享受卡比魅力。

關鍵字：星之卡比吉野家

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

推薦閱讀

《航海王》新動畫「東海篇」從頭再起航　製作小組名單公開

日七夕祭典見《葬送的芙莉蓮》　魔法使從天降還有《巨人》

《星之卡比》合作日吉野家首日贈品被掃光　秒現高價轉售引民怨

《火影忍者》X GU推聯名服飾！鳴人四象封印、佐助寫輪眼再現羈絆

受《第一神拳》啟發！林郁婷奪歷史首金「永不放棄」伴拳擊生涯

《霍爾的移動城堡》推互動網站　體驗荒野女巫「詛咒」、與男神共舞

《七龍珠》全新MOBA遊戲將開放測試　4v4對戰台灣也可玩

《貓咪大戰爭》推出11年大熱銷！全球營收破7億美金

《葬送的芙莉蓮》主題餐廳！寶箱怪提拉米蘇、絕美星空傘全亮相

全新戀綜遊戲《心動小屋》一起「製造愛」　七夕上市９折甜甜價登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《火影忍者》X GU推聯名服飾

實況女神貝利莓「宣布新身份」

《貓咪大戰爭》營收破7億美金

《航海王》新動畫從頭再起航

林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊

《星之卡比》合作吉野家贈品被掃光

《葬送的芙莉蓮》登日七夕祭典

《我的英雄學院》劇場版首周票房奪冠

《霍爾的移動城堡》推互動網站

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

最新新聞

《航海王》新動畫從頭再起航

《葬送的芙莉蓮》登日七夕祭典

《星之卡比》合作吉野家贈品被掃光

《火影忍者》X GU推聯名服飾

林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊

《霍爾的移動城堡》推互動網站

《七龍珠》MOBA遊戲將開放測試

《貓咪大戰爭》營收破7億美金

《葬送的芙莉蓮》主題餐廳

戀綜遊戲《心動小屋》一起製造愛

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366