《星之卡比》合作日吉野家首日贈品被掃光　秒現高價轉售引民怨

記者楊智仁／綜合報導

「星之卡比系列」是 HAL 研究所和任天堂合力打造動作平台遊戲，也是不少玩家的童年回憶。如今「星之卡比」仍展開聯名活動，先前與日本吉野家的合作中，只要點餐就會附贈可愛贈品供粉絲們收藏，只不過有不少消費者表示，活動才開始第一天贈品就被掃光，甚至網路上還出現高價轉賣引發討論。

▼《星之卡比》合作日吉野家。（圖／翻攝自@yoshinoyagyudon）

「星之卡比」首款作品是在 1992 年推出，以外觀類似粉紅色小湯圓的卡比為主角非常可愛，牠可以「吸入」（吞噬）敵人而獲得敵人的能力，並藉助這些能力進行闖關，時至今日都還是相當具有人氣的作品。今年初「星之卡比」就曾和麥當勞合作過，8 月繼續推出與日本吉野家的活動，卡比手捧牛丼吃飽飽贈品，療癒畫面讓不少粉絲都想蒐集。

為了避免贈品被高速掃光，吉野家採取「每天限量出售商品」和「外帶每人限購 3 餐」等措施，甚至有部分店家還發放整理券，只不過仍有不少民眾在網路上抱怨第一天中午贈品就被掃光。沒過多久網拍平台上就出現這些贈品的高價轉賣，讓許多人感到相當失望，後續吉野家也發表道歉聲明並宣布追加販售，希望讓粉絲能繼續享受卡比魅力。