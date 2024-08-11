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《貓咪大戰爭》推出11年大熱銷！全球營收破7億美金

記者楊智仁／綜合報導

《貓咪大戰爭》於 2012 年 11 月推出，是一款以幽默角色和遊戲性而廣受歡迎的手機即時戰略遊戲。到了 2024 年 4 月，該遊戲舉辦了「11 又 1/2 周年紀念活動」，成為日本手機遊戲中長青且持續熱銷的代表作之一。

▼《貓咪大戰爭》人氣超高。（圖／翻攝自 Sensor Tower）▲▼貓咪大戰爭。（圖／翻攝自Sensor tower）

根據 Sensor Tower 數據，《貓咪大戰爭》自推出至 2024 年 6 月全球累計收入已突破 7 億美元。從市場別來看，同期收入佔比最高的是日本，占比接近 70%；其次是美國占比 11%；第三位是韓國的 8%。前五大收入市場還包括台灣和香港，顯示該遊戲在亞太地區（APAC）市場中也備受支持。

▲▼貓咪大戰爭。（圖／翻攝自Sensor tower）

作為日本的手機即時戰略遊戲，《貓咪大戰爭》展現出壓倒性的存在感。根據 Sensor Tower 數據，該遊戲在 2019 年至 2023 年間連續五年穩居日本手機即時戰略遊戲收入榜首。此外，該遊戲在 2024 年 1 月至 6 月間日本即時戰略遊戲收入中也位居榜首，可稱得上是該類型的代表作。月活躍用戶數 ( MAU ) 方面，《貓咪大戰爭》在日本保持絕對市場份量。根據 Sensor Tower 數據，日本是唯一超過 100 萬市場，顯示其長期受到日本玩家喜愛，日本《貓咪大戰爭》用戶每月平均遊玩時間超過 360 分鐘。

▲▼貓咪大戰爭。（圖／翻攝自Sensor tower）▲▼貓咪大戰爭。（圖／翻攝自Sensor tower）

《貓咪大戰爭》日本、美國、韓國特別受歡迎，但各市場之間有其特色，觀察該遊戲用戶年齡分佈，日本這一最大市場中，35 歲至 44 歲用戶占比超過 30%，這一趨勢在韓國也相似。另一方面，美國 18 歲至 24 歲用戶最多，占比接近50%。

▲▼貓咪大戰爭。（圖／翻攝自Sensor tower）

關鍵字：貓咪大戰爭

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