實況女神貝利莓「宣布新身份」　老公「最萌身高差合照」閃翻粉絲

記者蘇晟彥／綜合報導

人氣實況主貝莉莓在去年年底被未婚夫求婚後，在 7 日突然曬出「身分證」照片，並在貼文寫下「工本費130塊，登記簡單辦」，正式宣告邁向人妻身份，同時一直沒有露出真身的約會君也曝光，儘管將臉遮住，但傲人身高、高出貝莉莓一顆頭也意外受到關注，讓不少粉絲看了直喊，「恭喜四姨，預祝早生貴子！」

▼人氣實況主貝莉莓宣布邁向人妻身份。（資料照／記者林敬旻攝）



貝莉莓自出道後，就以活潑、大方不做作的實況風格深受喜愛，但近日有不少觀眾發現她開台時間越來越少，幾乎已經到不開台的狀況，她也在自己Threads上坦言，「我覺得我已經不好笑了，我已經不是一個有辦法散播歡樂給大家的人」，認為自己已經不是那個單純愛打遊戲的女生，現階段只想做自己該做的事情。

在7日，她在IG上突然曬出自己與「約會君」登記完成的照片，在貼完寫下「完成！工本費130塊」，選在基隆中正區的戶政事戶所完成登記動作，強調現在登記簡單但「明年成發」，讓不少粉絲看了感動直喊，「恭喜小莓！」、「不管有沒有實況都要幸褔！」

而從沒有在貝莉莓社群曝光的約會君也首次在貼文中出現，只見比身高155的貝莉莓高出一整顆頭，讓不少網友大喊「光看身高就覺得很帥」，更有網友開玩笑，「四姨需求很大，準備好早生貴子了嗎！」

▼貝莉莓與老公「約會君」完成登記。（圖／翻攝自貝莉莓 IG）