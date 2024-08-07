ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

實況女神貝利莓「宣布新身份」　老公「最萌身高差合照」閃翻粉絲

記者蘇晟彥／綜合報導

人氣實況主貝莉莓在去年年底被未婚夫求婚後，在 7 日突然曬出「身分證」照片，並在貼文寫下「工本費130塊，登記簡單辦」，正式宣告邁向人妻身份，同時一直沒有露出真身的約會君也曝光，儘管將臉遮住，但傲人身高、高出貝莉莓一顆頭也意外受到關注，讓不少粉絲看了直喊，「恭喜四姨，預祝早生貴子！」

▼人氣實況主貝莉莓宣布邁向人妻身份。（資料照／記者林敬旻攝）

▲實況主貝利莓專訪。（圖／記者林敬旻攝）

貝莉莓自出道後，就以活潑、大方不做作的實況風格深受喜愛，但近日有不少觀眾發現她開台時間越來越少，幾乎已經到不開台的狀況，她也在自己Threads上坦言，「我覺得我已經不好笑了，我已經不是一個有辦法散播歡樂給大家的人」，認為自己已經不是那個單純愛打遊戲的女生，現階段只想做自己該做的事情。

在7日，她在IG上突然曬出自己與「約會君」登記完成的照片，在貼完寫下「完成！工本費130塊」，選在基隆中正區的戶政事戶所完成登記動作，強調現在登記簡單但「明年成發」，讓不少粉絲看了感動直喊，「恭喜小莓！」、「不管有沒有實況都要幸褔！」

而從沒有在貝莉莓社群曝光的約會君也首次在貼文中出現，只見比身高155的貝莉莓高出一整顆頭，讓不少網友大喊「光看身高就覺得很帥」，更有網友開玩笑，「四姨需求很大，準備好早生貴子了嗎！」

▼貝莉莓與老公「約會君」完成登記。（圖／翻攝自貝莉莓 IG）

▲▼

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：實況主結婚貝莉莓人妻身份約會君

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

推薦閱讀

《進撃的巨人》里維VS獸之巨人　73公分雕像熱血還原兵長砍猴

實況女神貝利莓「宣布新身份」　老公「最萌身高差合照」閃翻粉絲

hololive二期生湊阿庫婭無預警宣布畢業：跟公司方向分歧

《我的英雄學院》劇場版首周票房破8.9億奪冠！最強男人是敵是友

日本男排奧運止步　《排球少年》作者繪插圖「感謝精彩比賽」

【廣編】MMORPG《戰界：澤諾尼亞》今日震撼上市！百萬獎勵活動正式開跑

台灣輕艇好手吳少璿奧運秀《咒術》無量空處手勢　網讚超可愛

逆襲！大洋洲首次擊敗PCS隊伍創造歷史　選手獲勝激動落淚

《無職轉生 蛇足篇》台灣將發售！描述魯迪決戰後身邊人們的故事

《我的英雄學院》完結！《航海王》最新話藏22年前感人彩蛋祝賀

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日本男排奧運止步《排球少年》作者感謝

實況女神貝利莓「宣布新身份」

《我的英雄學院》劇場版首周票房奪冠

《無職轉生 蛇足篇》台灣將發售

《葬送的芙莉蓮》餐廳西門登場

湊阿庫婭無預警宣布畢業

《鬼滅之刃》快閃店台中登場

《暗黑破壞神IV》S5「煉獄大軍」

台灣好手奧運秀《咒術》無量空處手勢

MMORPG《戰界：澤諾尼亞》震撼上市！百萬獎勵活動開跑

最新新聞

《進撃的巨人》里維VS獸之巨人雕像

實況女神貝利莓「宣布新身份」

湊阿庫婭無預警宣布畢業

《我的英雄學院》劇場版首周票房奪冠

日本男排奧運止步《排球少年》作者感謝

MMORPG《戰界：澤諾尼亞》震撼上市！百萬獎勵活動開跑

台灣好手奧運秀《咒術》無量空處手勢

大洋洲首次擊敗PCS隊伍創造歷史

《無職轉生 蛇足篇》台灣將發售

《航海王》最新話藏彩蛋祝賀《我英》完結

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366