《葬送的芙莉蓮》餐廳西門登場！絕美魔法場景秒融入　寶箱怪也參戰

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》動畫旅程自播出後引發熱潮，半年時間大家跟著千年魔法使一起了解生命意義，作品高人氣帶動各種活動、聯名周邊推出。如今 FanFans Cafe 宣布與《葬送的芙莉蓮》帶來主題咖啡，即將於 8 月 8 日 - 9 月 17 日在台北西門登場。

▼《葬送的芙莉蓮》主題咖啡。（圖／翻攝自FanFans Cafe）

現場不只滿滿《葬送的芙莉蓮》場景，粉絲進場後被花田包圍，還有絕對不能錯過的絕美半世紀流星雨打卡點、超帥戰鬥場景與偌大的星空場景、高人氣「寶箱怪」也參戰，這次裡面究竟有沒有魔導書呢？本次合作總共推出四道主餐，四道甜點及七款飲品，主餐部分有以角色喜愛的美食和特色延伸，甜點部分則有著寶箱怪外表的芙莉蓮「裡面是珍貴的魔導書？ 芙莉蓮與寶箱怪提拉米蘇 」還有劇情中費倫「生日藍莓鬆餅」等等，每道餐點都會附上角色劇照卡。

主題期間，只要事前上「FANFANS CAFÉ」指定預約網站訂位並前來用餐，就送《角色寬幅造型拍立得》，當然也有獨家設計系列周邊，組裝式壓克力立牌、星空折傘、Q版絨毛鑰匙圈，每個角色也都超可愛，服飾配件方面推出不同主題的T-shirt，像是寶箱怪款還有阿烏拉頭上尖角造型的老帽、以勇者欣梅爾故鄉生長的花朵「蒼月草」為概念設計的雙面漁夫帽。超有梗「只溶解衣服的藥水」化身為造型卡套以及休閒襪等。