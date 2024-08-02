《特戰英豪》死亡之組開打　FPX Berlin：Tenz是我偶像但我來挑戰他

記者蘇晟彥／綜合報導

《特戰英豪》世界賽於1日開打，在賽前Riot也舉辦媒體日，16支隊伍各派一位成員接受媒體聯訪，而在首場由第一日碰頭的四支隊伍GEN、SEN、FPX及TH上陣，其中FPX在上海大師賽遭TH擊敗後，在世界賽再次碰頭，對此，在FPX的台灣選手 BerLIN被問起在季後賽逐漸回暖的態勢，面對這次分到「死亡之組」，希望在這次能夠世界賽證明自己，並不懼怕其他組的震撼力。

▼《特戰英豪》舉辦媒體日，首場由GEN、SEN、FPX及TH上陣接受媒體聯訪。



FPX在6月份的上海大師賽中，遭到TH擊墜僅以第9、10名（合併計算）的姿態黯然離場，但在季後賽中逐漸找回手感，拿下令不少粉絲感動的成績。但在這次世界賽中，FPX被分到外界所說的「死亡之組」，分別是拿下上海大師賽冠軍的GEN、馬德里大師賽冠軍的SEN及一直在前四名沒有掉下去的TH，對此，FPX的隊長，也是台灣籍選手的 BerLIN也被媒體問起分到「死亡之組」的感想。

對此， BerLIN表示，其實每一次的世界賽大家都可以看到FPX逐漸在進步，這次也是，雖然沒有辦法保證一定能拿出多好的成績，但自己絕對會盡力，請大家拭目以待；而針對分到死亡之組，他則回應，當時在上海大師賽雖然也沒進到八強，但其實針對TH的比賽差點拿下已經非常驚訝，雖然大家都說是「死亡之組」，但自己並不在乎，但他強調Tenz是他景仰的目標，也是打《特戰英豪》的動力，這次來就是想要突破自己、證明給世界賽，就是要來挑戰偶像Tenz。

《特戰英豪》首爾冠軍賽小組賽將於 8 月 1 日至 4 日、8 月 6 日至 11 日舉行，從 8 月 14 日起至 18 日進行分組賽，8 月 23 日進行勝部組決賽與敗部組準決賽，8 月 24 日進行敗部組決賽，並將於 8 月 25 日進行總決賽。



▼FPX BerLIN在這次世界賽目標是想要挑戰偶像Tenz。