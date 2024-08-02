限制級《進擊的巨人》3D擬真電影推出！調查兵團集合潛入帶回艾連

記者楊智仁／綜合報導

i-Ride飛行劇院即將帶來巨人世界驚天動地之作，繼前三部轟動全台的巨人系列後，今年智崴再次攜手日本講談社將動畫The Final Season Part1化為令人屏息的3D擬真體驗——《進擊的巨人：開戰宣言》。日前微風南山舉辦記者發布會，智崴集團董事長歐陽志宏親自現身活動，跟大家分享這次檔期亮點、內容創作精采故事，專程從日本前來的講談社常務取締役古川公平，則展現了對本次作品期待與重視。兩年半心血結晶，凝聚了台、日兩國頂尖團隊的智慧與汗水，《進擊的巨人：開戰宣言》不僅是一部作品，更是一場視覺與感官盛宴。

▼《進擊的巨人：開戰宣言》推出。（圖／i-Ride飛行劇院提供）



《進擊的巨人：開戰宣言》即日起至8月11日，北、高i-Ride飛行劇院正式迎接購買特典套票粉絲們，體驗8分鐘搶先看版本，15分鐘完整版本12日上線。啟動記者會中，智崴集團董事長歐陽志宏分享，「我製作飛行劇院超過20年，誠摯地認為《進擊的巨人：開戰宣言》絕對是飛行劇院有史以來最好看的作品！當初爭取到講談社授權這部國際知名IP時，整個團隊都十分興奮，我們更大膽提案，希望將這部膾炙入口的作品從2D動畫風格製作成3D擬真版本，讓消費者體驗更為真實，宛如進入作品之中，與調查兵團歷經艱辛地一起完成任務。這部作品總共花兩年半時間製作，還因為內容過於刺激寫實，經典還原雷貝里歐之戰的激烈戰鬥過程，因此被列為限制級，歡迎大家來飛行劇院體驗。」

此外，特地從日本來參加記者會講談社的常務取締役古川公平，特別對《進擊的巨人：開戰宣言》公開亮相表達祝賀。他說，「智崴第一次製作《進擊的巨人》飛行劇院版影片是2016年，這已經是8年前的事了，這次全新製作《進擊的巨人：開戰宣言》是智崴做第四部《進擊的巨人》系列影片。每次他們製作出新的作品，無論影像品質或娛樂性，都有驚人提升，智崴所展現創造力真的讓我印象相當深刻。相信《進擊的巨人：開戰宣言》將透過不同於漫畫和動漫的立體感、真實感及強大的沉浸式體驗，為全球《進擊的巨人》粉絲帶來新的震撼和刺激。我們也將繼續努力，把《進擊的巨人》持續打造成受到全球不同國家粉絲們喜愛的作品。」

兩位貴賓在i-Ride飛行劇院進行「破牆儀式」，象徵調查兵團要前往海的另一邊，正式為「雷貝里歐之戰」打響序幕，智崴集團董事長歐陽志宏、日本講談社常務取締役古川公平跟著現場工作人員一同化身為調查兵團成員、率領第一批貴賓入內體驗，正式前往瑪雷之前，前輩會在拍照區為團員們建檔，並公布這次調查任務：潛入敵區、把「艾連．葉卡」帶回來。確認團員們都了解任務細節之後，調查兵團前輩帶領大家一同進入經典場景「萊納，你坐啊」地下室，聽取作戰情報，進入戰區是生死存亡的大事，前輩的作戰策略都聽清楚了嗎？現在一起獻出心臟、加入奮戰吧。