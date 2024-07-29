原創《現代誤譯》聲優浪川大輔訪台　最愛名言「藝術就是爆炸」

記者楊智仁／綜合報導

人氣聲優津田健次郎及浪川大輔組成團體「超電導dB」原創企劃作品《現代誤譯》7月在台播出，為宣傳海外放送特別在漫博舉辦浪川大輔簽名會，邀請同為企劃者的King Record製作人林玄規同台，與全場粉絲分享關於企劃各項趣事。

▼漫博浪川大輔簽名會。（圖／曼迪提供）

《現代誤譯》為動畫與真人實境紀錄特殊作品，用搞笑及短劇方式，將偉人名言以誤譯形式重新詮釋，浪川大輔表示原本他與津田健次郎都想做點什麼，加上他也很喜歡名言，所以就衍生這個企劃，林製作人則表示King Record在本企劃進行時除了協調及統籌，最重要就是提供資金讓企劃實現，相當實際的回答也獲得全場鼓掌感謝企業金主支持。

兩人本次來台想品嚐台灣各種美食，例如比臉大雞排、芒果冰等等，希望本次行程中有空檔可以成真。由於本作配音陣容非常豪華，浪川大輔也爆了當紅聲優梶裕貴的料，配音時因為梶裕貴過於用力結果嗓子啞掉，只能另外找時間重錄，浪川大輔開玩笑說感覺比錄《進擊的巨人》還要用力，不過他強調只是玩笑話請大家不要當真，引起台下哄堂大笑。

本次活動由浪川大輔為粉絲現場親筆簽名，由於聲優本人藝齡相當長，現場粉絲遍佈各年齡層，也有許多男性粉絲，甚至吸引日本粉絲跨海參加，簽名過程中許多粉絲都非常熱情與聲優互動，浪川大輔本人極為親切回應，氣氛十分歡樂溫馨。兩位來賓在活動的尾聲均表示很開心看到本作在台灣有這麼多支持者，由於《現代誤譯》剛開始播出不久，希望請大家繼續支持，也希望下次有機會能與另一位企劃聲優津田健次郎一同訪台。

由於機會相當難得，曼迪傳播特別於活動後安排媒體聯訪，兩位來賓除了侃侃而談企劃秘辛，例如3人討論時雖然很容易達成共識，但是詢問參與企劃的年輕工作人員時，又很容易發生意見分歧的現象，雖然都會儘量以年輕人意見為主，但仍不禁感受年齡差異。聊到聲優陣容時，浪川大輔表示本作試音前大方向都已確定，因此配音時大多沒有其他調整，但是津田健次郎常會冒出個人意見，這時就要靠浪川大輔壓制他，以免工作難以進行，兩人互動可以在《現代誤譯》的後半段真人實紀時看得出來。浪川大輔也分享他喜歡的名言是「藝術就是爆炸」，不是因為理解這句話，而是因為根本不知道這句話在講什麼，但是大家又都知道，所以覺得相當有趣。

最後問到會如何向海外粉絲推薦本作，兩人均表示「放空觀賞就對了」，笑點雖然各國都有不同，但是搞笑這件事無國界，希望所有觀眾都能輕鬆享受這部作品。