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台北電玩展領本土團隊出海　勇奪日本最大獨立遊戲展會獎項

記者楊智仁／綜合報導

今年初甫於Indie Game Award 2024以《九日》獲得最佳劇情獎的赤燭遊戲，災前遠征日本最大獨立遊戲展BitSummit，再次於全球300款優秀作品中脫穎而出，奪下BitSummitAward的「最佳國際遊戲獎（INTERNATIONAL AWARD）」，此外，心流遊戲的《Bionic Bay: 換影循跡》則獲得「創新反叛獎（INNOVATIVE OUTLAW AWARD）」及媒體特別賞。長期致力於推動產業遊戲發展的台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS），也同時帶領了包括不或互動娛樂、浮光遊戲、赫米兔娛樂以及莉莉恩工作室在內的4組團隊，還有夕暮工作室亦赴日參展，藉由國際交流、讓台灣遊戲開發者的創意和實力能夠被世界看見，也有望獲得更多未來發展機會。

▲▼電玩展。（圖／TGS提供）

遠征日本團隊中涵蓋多種遊戲類型，赤燭遊戲作為數位產業署智慧內容創新應用發展計畫之重點輔導業者，本次推出的2D橫向卷軸道龐克魂系遊戲《九日》，精美的藝術細節加上優異遊玩體驗與平衡性，不僅獲得BitSummit「最佳國際遊戲獎（INTERNATIONAL AWARD）」獎項肯定，在現場更是玩家必訪的朝聖點，此外還有不或互動娛樂帶來的多人合作狩獵料理遊戲《大廚老陳》，玩家需要在奇幻的料理比賽中通過團隊合作，克服各種挑戰，展現創意和策略，爭奪料理大賽的桂冠。

▲▼電玩展。（圖／TGS提供）

浮光遊戲《節奏魔女 舞動的骷髏》結合團隊最擅長的音樂節奏遊戲與類倖存者玩法，玩家將扮演節奏魔女西蓓兒，在音樂中向不滅之塔出發；還有赫米兔娛樂推出的多人對戰集換式卡牌遊戲《追尋者聯盟》，結合區塊鏈技術，確保抽卡、競賽規則與獎勵給予的公平性；而莉莉恩工作室開發的推理類型視覺小說《誰是中之人》，玩家將扮演一名檢察官，調查並解開一樁謀殺案件的真相，夕暮工作室開發的3D立體彈幕第三人稱動作遊戲《炎姬》也釋出最新實機宣傳畫面。

▲▼電玩展。（圖／TGS提供）

BitSummit 2024吸引了來自全球的獨立遊戲開發者及玩家，現場交流相當熱絡，其中有不少試玩者都對台灣團隊的作品表示高度興趣，更有日本媒體特別撥空到場專訪，讓台灣的遊戲作品有機會能夠更進一步打入日本市場。

TGS未來將持續帶領台灣自製的獨立遊戲前往菲律賓Philippine GameDev Expo、韓國BIC Festival、新加坡gamescom asia等海外展會，鼓勵更多優秀的遊戲團隊走向國際舞台，此外，今年9月6日將舉辦「GAME LINKER 2024秋季開發者交流會」，現場有遊戲作品展示與實體論壇，邀請熱愛獨立遊戲的玩家、想與同行交流的開發者或期待踏入遊戲業界的學生，都能在活動中得到收穫，詳細資訊可以鎖定TGS官方網站及粉絲專頁。

▲▼電玩展。（圖／TGS提供）▲▼電玩展。（圖／TGS提供）

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關鍵字：遊戲開發BitSummit台灣遊戲團隊獨立遊戲台北國際電玩展

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