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《鬼滅之刃 成為最強隊士》PS、PC版推出　「玄彌、香奈乎」追加登場

記者楊智仁／綜合報導

Aniplex 製作的 Nintendo Switch 遊戲《鬼滅之刃 成為最強隊士！》在 4 月底正式發售後， PS5 / PS4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Steam 版本也於本周正式登場，大富翁玩法最多可 4 人進行離線 / 連線遊玩。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自Steam）

《鬼滅之刃 成為最強隊士！》是一款類似大富翁的派對遊戲，作品內可以選擇炭治郎、善逸、伊之助、9 柱等角色使用，禰豆子因為白天無法行動所以是支援角色。玩家擲骰子前進，從中可以體會到各種不同關卡以及小遊戲，內容也會因為白天、黑夜有所變化，想辦法擊倒惡鬼同時，玩家也要想辦法比其他同伴更活躍。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自Steam）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自Steam）

《鬼滅之刃 成為最強隊士！》經典故事包含蜘蛛山、無限列車、刀匠村等舞台都會在遊戲中登場，此外每個隊員都擁有不同的強力效果的「隊員骰子」，關鍵狀況下運用將影響勝負，透過各式各樣小遊戲、運用隊幣購買晉級點數，擁有最多晉級點數的玩家即可成為最強隊士。《鬼滅之刃 成為最強隊士！》繼 Switch 版發售之後， PS5／PS4／Xbox／PC 版本也於本周陸續登場，同時透過免費更新追加 2 位可遊玩角色「不死川玄彌」和「栗花落香奈乎」。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：鬼滅之刃大富翁遊戲跨平台冒險

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