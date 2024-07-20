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17歲中路！PCS史上最年輕選手上場　DCG團戰發威逆襲CFO

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》PCS 例行賽進入第二階段，在王者 PSG 維持宰制情況下，領先組 CFO 以及 DCG 對決變得相當關鍵。今日 ( 7/20 ) CFO 決定換下韓援 Gori 由年僅 17 歲小將 HongQ 先發，這也是 PCS 史上最年輕的選手。

▼17 歲小將 HongQ 首度於 PCS 登板。（圖／翻攝自PCS） ▲▼PCS。（圖／翻攝自PCS）

CFO 今天對手為狀態火燙的 DCG，特別是中路 Cryscata 表現亮眼，對於 CFO 這位 2007 年小將來說，初登板將是一場硬仗。系列賽首局雙方就展開 48 顆人頭大亂鬥，儘管 DCG 中路取得超肥 6/0/0 開局，不過 CFO 咬牙苦撐仍讓戰況陷入膠著，隨著時間來到大後期，DCG 陣容仍有較好開團手段，加上艾希也跳出來情況下，首局由 DCG 先下一城。

▲▼PCS。（圖／翻攝自PCS）

第二局 CFO 靠著抓上有著很不錯開局，賈克斯也是拿到 5/0/0 戰績，沒想到 DCG 憑藉強大團戰陣容，落後接近 4k 情況下把劣勢一步步扳回來，24 分鐘雙方 C 位先後陣亡，傳送趕來 Taco 收割殘局拿下三連殺，DCG 開始擴大優勢，最後一波 CFO 抓厄薩斯失敗 Cryscata 凱莎輸出拉滿及時解圍，DCG 瞬間開始反打把敵方四名成員擊殺，最終 DCG 直落二擊敗 CFO，同時戰績也衝上第二名位置。

▲▼PCS。（圖／翻攝自PCS）

關鍵字：英雄聯盟PCS

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