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《鬥陣特攻 2》全新輔助「朱諾」緊身太空裝挑戰D.Va地位

記者蘇晟彥／綜合報導

暴雪旗下《鬥陣特攻2》在近期公佈全新輔助英雄太空娘「朱諾」（JUNO），即日起至22日將開放試玩，同時將會在8月21日全新賽季才會正式登場。但除了技能組吸睛，更因為外型亮眼，除了造成伺服器不穩定外，有許多網友更開玩笑直說，「這個造型太棒了，紳士網站預備！」

▼朱諾將在這個週末開放試玩。

▲▼ JUNO朱諾 。（圖／暴雪提供）

朱諾為《鬥陣特攻 2》將推出的全新輔助型英雄，玩家將可以透過朱諾探索其超能圓環的極限速度，官方也宣布即日起開放試玩，在競技對戰以外的模式都可以使用這位「火星人英雄」，在試玩結束後，要到 8 月 21 日第 12 賽季推出時才會回歸《鬥陣特攻》。

而朱諾上線後，造成《鬥陣特攻 2》人氣回升，不少伺服器都傳出擠爆，但更有不少人直說，朱諾的造型根本就是紳士所愛，到底能不能挑戰D.Va的地位就只能看日後的表現了！

朱諾技能介紹

醫療光槍
主要攻擊
點放武器，能治療隊友以及傷害敵人。

脈衝星魚雷
次要攻擊
按下次要攻擊鎖定，再按下主要攻擊發射自動導向拋射物。持續性治療隊友並對敵人造成傷害。

滑翔加速
技能 1
水平滑翔時移動速度提高。

超能圓環
技能 2
部署一個圓環，隊友穿過時能提高其移動速度。

軌道射線
絕招
召喚一道會向前推進的射線，治療隊友並提高他們的傷害。

火星噴射靴
被動技能
在空中時，按下跳躍進行二連跳，按住跳躍能滯空。

▼朱諾設計圖。（圖／暴雪提供）

▲▼ JUNO朱諾 。（圖／暴雪提供）

關鍵字：遊戲鬥陣特攻2朱諾火星人新英雄

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