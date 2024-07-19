宇宙重磅！《崩壞：星穹鐵道》宣布聯動《FSN》　粉絲暴動：米又贏

記者蘇晟彥／綜合報導

米哈遊旗下冒險角色扮演遊戲《崩壞：星穹鐵道》（簡稱崩鐵） 19日在直播中宣布，將與《Fate/stay night [Unlimited Blade Works]》（下簡稱FSN_UBW）進行聯動，確定將於2025年 Q3正式展開，消息一出讓不少玩家震驚，居然要直接跟本傳合作，紛紛直喊，「真的是米又贏了！」

▼《崩壞：星穹鐵道》宣布將在2025年與《FSN》進行聯動。



在《崩壞：星穹鐵道》2.4版本「明霄競武試鋒芒」聯動最尾聲，官方無預警宣布遊戲將要與《Fate/stay night [Unlimited Blade Works]》在2025年進行聯動，讓不少玩家在直播上看到消息時就不斷直刷「?????????」、「真的假的？」、「宇宙大聯動？」

《Fate/stay night [Unlimited Blade Works]》為Fate系列早期推出的作品，相較於現在的霸主手遊《Fate/Grand Order》為衍生出的另外一系列作品，讓不少粉絲看到時第一眼會以為兩個手遊要合作，但其實《崩鐵》聯動的對象並不是《FGO》，但也有粉絲認為，其實也會出現類似的角色，本質上還是某種意義上的聯動。

對此，詳細內容、聯動方式都還沒確定，但在2024年就已經宣布一年後的聯動消息，還是讓不少粉絲非常開心，希望時間可以快轉，快點看到聯動內容為何。