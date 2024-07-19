《流亡黯道》 直播拋重磅「2代開放Beta」　3.25版本更新一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

遊戲開發商Grinding Gear Games 在 19 日的「GGG 直播」中公開了《流亡黯道：卡爾葛拓荒者（Path of Exile: Settlers of Kalguur）》全新的3.25版本更新詳情。在本次的更新版本中，將引入「卡爾葛拓荒者」挑戰聯盟、兩個昇華職業的更新以取得更多平衡、終局內容更新、戰役擴充內容。此外，《流亡黯道 2》將開放玩家搶先註冊 Beta 封測，讓玩家搶先體驗遊戲的全新內容。

玩家們將會在「卡爾葛拓荒者」挑戰聯盟當中，協助卡爾葛的拓荒者們建造Kingsmarch城鎮和建立瓦爾克拉斯（Wraeclast）大陸與其家園之間的貿易往來。此外，玩家將專注於挖掘稀有的資源、雇用並保護技術工人們以打造及保衛城鎮，同時還需要建造港口以管理通商管道。一旦城鎮建設完成、貿易開始進行，玩家們就可以在貨幣交易市場中買賣貨幣和交易其他通貨，還能透過鍛造台來製作、重組威力強大的武器和物品。

本次的擴充版本將推出全新的昇華職業「典獄長（Warden）」並重新定義「衛士（Gladiator）」。新的「典獄長」將取代原先的「俠客（Raider）」，專精於使用元素攻擊和減傷等技能，並擅用藥劑，這種在大陸各處唾手可得的物品。此外，「衛士」除了保留能夠讓敵人出血和格擋的強大技能，還擁有全新的技能設計，可以為「復仇（Retaliation）技能」蓄力，在滿足特定的戰鬥條件後，釋放出毀滅性的傷害。

《流亡黯道：卡爾葛拓荒者》更帶來一系列的平衡性調整，包括近戰技能、格擋、盛怒、戰吼、旗幟、出血、穿刺等重大調整，並新增全新的基礎類型終局內容、強化終局物品詞綴及提升武器暴擊率等遊戲更新。此外，該版本針對終局內容也進行了許多優化與修復，包括多數聖甲蟲的調整、黃金地球儀的第六個插槽、階級16 和階級17 地圖的全新遭遇戰，以及萎滅和祭祀功能等更新。本次的遊戲更新還新增一系列的全新製圖釘選項，並大幅提高瓦爾多謎盒的掉落機率。

《流亡黯道》的主機玩家們也將樂見該遊戲目前充分地發揮了 PS5 和 Xbox Series 本身的硬體優勢，大幅縮短了遊戲載入的時間並減少遊戲畫面延遲問題。此外，整體遊戲畫面的視覺擬真度也已透過最高的解析度紋理、水紋效果、全新的動態解析度升級演算法以及新增的反鋸齒功能進行優化。

遊戲工作室 Grinding Gear Games 同步宣布，他們即將為備受期待的續作《流亡黯道2》展開第一次的 Beta 封測。玩家現在可以立即前往此處，搶先註冊參與本次測試以及未來的測試機會。

《流亡黯道：卡爾葛拓荒者》將於7 月 27 日正式推出 PC、Mac 以及主機遊戲版本。