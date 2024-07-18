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睽違32年《亂馬1／2》回歸！聲優全回歸...平台、上架日公開

記者楊智仁／綜合報導

《亂馬½》（日語：らんま1/2 ）是日本漫畫家高橋留美子的戀愛喜劇作品，後來陸續改編成動畫、遊戲都擁有高人氣，是不少觀眾心中的童年回憶。繼宣布製作動畫後，日前官方於直播發表會《亂馬1/2》釋出更多詳細情報，新作確定會在 10 月播出。

▼《亂馬½》10 月播出。（圖／翻攝自@ranma_pr） ▲▼亂馬。（圖／翻攝自@ranma_pr）

《亂馬½》是高橋留美子繼高人氣作品《福星小子》及《相聚一刻》後的又一部作品，日本國內單行本 38 冊漫畫銷售量超過 5000 萬本，1989 - 1992 年製作成電視動畫，如今依然常在許多電視台重播。故事描述「早乙女亂馬」是一名修習武學少年，因為修行時不慎落入「女溺泉 ( 娘溺泉 )」，遇到冷水會變成女孩，遇到熱水又恢復成男孩。結束修行，回到日本的亂馬才得知，他和父親的好友「天道家」三姊妹訂有婚約…，忽男忽女展開異想天開的搞笑格鬥故事。

《亂馬½》即使漫畫完結後人氣依然不減，不僅在日本本土，美國、亞洲、歐洲等地區都有眾多愛好者，讓日本動畫於 90 年代後紮根國外電視台起到很大的影響力。單行本漫畫已確認被翻譯為 15 種語言，在 20 多個國家地區流行著，被認為高橋留美子的代表作。如今《亂馬½》新作動畫交給 MAPPA 製作，主題曲由 Ano 獻唱。聲優部分幾乎全員回歸，動畫預定會在10 月 5 日正式開播，最新 PV 也同步公開。

【主演聲優】

早乙女亂馬：山口勝平（男）／林原惠（女）

天道茜：日高範子

天道靡：高山南

天道霞：井上喜久子

天道早雲：大塚明夫（原：大林隆之介）

早乙女玄馬：チョー（原：緒方賢一）

響良牙：山寺宏一

珊璞：佐久間玲

旁白：緒方賢一

關鍵字：亂馬亂馬1／2高橋留美子動畫經典回憶

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