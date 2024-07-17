童年回憶《忍者亂太郎》劇場版年底上映　最新特報公開

記者楊智仁／綜合報導

《忍者亂太郎》電視動畫改編自尼子騷兵衛原作漫畫《落第忍者亂太郎》，於 1993 年 4 月播放至今是許多人的童年回憶。日前官方宣布電影新作《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》（暫譯 )，預計今年 12 月 20 日在日本上映。

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》是《忍者亂太郎》動畫系列第三部劇場版動畫，故事以阪口和久執筆、 2013 年發售的首部官方小說為基礎。這次劇場版同樣由亞細亞堂負責動畫製作、藤森雅也擔任監督、阪口和久負責劇本、聲優陣容「高山南、田中真弓、一龍齋貞友、關俊彥」也是熟悉的原班人馬。

▼《劇場版 忍者亂太郎》。（圖／@nintama_eiga）

日前官方確定劇場版上映日期，同步公開第二波特報影片、前導海報、角色視覺圖，故事描述土井老師在與忍者諸泉尊奈門展開決鬥後下落不明，忍術學園山田傳藏老師與六年級學生們展開尋找土井老師行動，另一方面，毒竹忍者隊冷酷軍師「天鬼」，突然出現六年級生面前，其長相和土井老師幾乎一模一樣，究竟亂太郎、霧丸和新兵衛能否救回土井老師呢。