台北寶可夢中心開賣「破壞光線」系列！卡比獸 、快龍魄力登場

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》每次只要推出新活動、系列商品總是吸引滿滿人潮，對於粉絲來說不論在寶可夢中心、還是官方網路商店都能好好地燃燒荷包。日前台北寶可夢中心也宣布推出「破壞光線」主題總計六款立體模型、「METACOLLE」快龍+精靈球套組即將登場。

▼台北寶可夢中心開賣「破壞光線」系列。（圖／翻攝自寶可夢 台灣）

「破壞光線」作為初世代一般屬性最經典且強力的招式，進化最終型態的寶可夢即能透過招式機 15 學習，極具震撼的特效相信讓許多人都印象深刻。而這次台北寶可夢中心也宣布「破壞光線」系列預計會在本周六（7月20日）開賣，包含「快龍、卡比獸、多邊獸、暴鯉龍、化石翼龍、肯泰羅」等六款立體展示模型，並按照寶可夢屬性設計對應台座，例如快龍翱翔天際、暴鯉龍乘風破浪的帥氣姿態，底座透光效果彷彿強力招式馬上就要出手。

除此之外，這次寶可夢中心還會開賣約為手掌尺寸具重量感的模型公仔系列「METACOLLE」快龍+精靈球套組，外盒上印有台灣寶可夢中心的快龍 Logo 非常有收藏價值，相信這周一定會吸引不少人潮，而 7 月份周末也有相關排隊規則，「入店整理券」將於 10:00 - 10:45 發放，更多詳細資訊可以至官網確認。