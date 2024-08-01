NCSOFT新作「切換式RPG」《昊緣》試玩　有難度、玩法多變的新體驗

記者蘇晟彥／台北報導

由NCSOFT開發，以《劍靈》故事前3年背景打造的「切換式RPG」《昊緣》將在 8月 28日正式登場，遊戲主打可以在以MMORPG為基礎，同時配合「回合制—戰術戰鬥」切換，體驗兩種截然不同的遊戲玩法。玩家將隨著昊緣門最後一任家主「柳雪」，同時也是本作主人公，踏上一場復興家門的冒險故事，而NCSOFT也在近期舉辦媒體試玩會，將以約3小時左右的遊戲體驗，簡單跟大家搶先分享這塊遊戲的魅力所在。

————以下遊戲畫面為開發中內容，正確以上市版本為主————

▼遊戲「又」從滅門開始主角柳雪的冒險故事。



‧故事介紹

《昊緣》單詞來源於主人公「柳雪」的家門「昊緣門」，意思是「廣闊的世界中所結下的緣分」，包含主人公「柳雪」的冒險以及加入旅程的各種英雄們的故事。

《昊緣》的世界觀是以發生在PC MMORPG 《劍靈》 3年前的故事為背景，將透過主人公「柳雪」展開重建家門的旅程，同時也可以在經典英雄們引領故事的過程中體驗原作英雄們的故事。

‧基本操作、系統介紹



在本次試玩會中，官方提供以PC作為遊戲進行方式，正式上市後則可以使用手機遊玩。在操作方面，與一般的MMORPG相差不多，可以使用W／A／S／D進行移動，也可以使用滑鼠。在搜尋敵人部分，也有自動戰鬥可以使用。任務部分則可以透過點選直接前往任務地點，在上手難度上並不會太難操作。

在戰鬥部分，角色將分成攻擊型、守護型、支援型、戰略型四種類型，每一種英雄都有擅長的戰鬥方式，除了類型外，也有六種屬性，分別為水、火、毒、雷、暗及無，屬性主要會影響戰鬥的進行，遊戲中所有怪物都有「弱點」（會顯示在怪物血條下方），當擊破弱點後，敵人將會變成「弱化狀態」，在這個狀態下攻擊、承傷都會大幅提升，因此組成正確屬性的隊員就會非常重要。

在組隊方面，將可以選擇1位隊長及4位隊員，不同英雄將會有不同的「隊長被動」（按鍵G），主要顯示在畫面的也將會是隊長英雄，其餘則是可以在戰鬥中自由發動技能， 可以透過數字鍵來發動。

▼不同英雄擔任隊長時，將會有不同的「隊長被動」。



▼針對敵人給予不同屬性攻擊，將可以達到「弱化狀態」。



從試玩的內容得知，《昊緣》中非常講究「成員搭配」，不同的夥伴在施展武功後，將依照次數發動「合力技」，當使用越多次武功後，合力技的傷害將會疊加得越來越高，此外，某些敵人在戰鬥時會發動蓄力招式（地板上會出現微微黃圈），這時候只要透過合力技，就可以打斷敵人的蓄力攻擊，在組隊討伐副本時，跟隊員配合使用合力技將會大幅地降低遊戲難度，以在試玩階段時遇到的Boss陸孫舉例，當他使用蓄力攻擊時只要受到4次合力技攻擊就會被中斷，因此組隊成員如果能各發動一次，就不需要逃離黃圈的範圍躲招，可以大幅增加輸出時間。

此外，當敵人的招式無法閃避時（會出現紅圈），就必須依靠「衝刺」來施展「閃流」，簡單來說就是在敵人放出招式時使用衝刺，透過無敵幀來閃避。但說了這麼多，看起來有一點複雜，玩家可以搭配下方副本Boss挑戰影片，來快速了解《昊緣》的戰鬥模式大致上畫面。

▼合力技可以打斷敵人的蓄力攻擊，也可以增加傷害。



▼《昊緣》戰鬥展示（野地首領挑戰—陸孫）。



‧戰術戰鬥介紹

上述看起來，都跟一般的MMORPG無異，但《昊緣》所主打的「戰術戰鬥」，也就是類似回合制的遊戲方式，將會在主線故事「第6章—羅剎的祭壇」後解鎖，這個玩法將會跟一般故事相輔相成，包含等級解鎖、部分內容，必須要通關指定的戰術戰鬥進度、也可以獲得英雄成長的必要材料，所以玩家也必須在這個遊戲模式上著墨。

戰術戰鬥的方式，就是傳統的回合制戰鬥，依照英雄速度發動攻擊，每一個挑戰都有不同的戰勝條件，當完美滿足通關條件後，就可以開放「思想修練」，所謂的思想修練其實就是類似自動戰鬥，可以在進行一般遊戲時掛著領取升級素材。

在試玩的階段中，必須要說，戰術戰鬥的難度相較於一般戰鬥偏高，以官方提供的角色全滿，都有一定的練度下，還是必須先行確認敵人的攻擊模式跟戰鬥手段，才能達到完美通關（詳細可以參考下方戰術戰鬥影片），對於自身英雄的招式、站位也必須謹慎思考。

▼在戰術戰鬥中，英雄的搭配又顯得更加重要，透過不同攻擊手段將會更輕鬆的戰勝對手。







▼在進行一般的「戰術戰鬥」時，可以縮下視窗同時進行一般的故事任務。



▼可能考量到設計難度較高，官方在每道關卡都有準備相關攻略。



▼《昊緣》戰術戰鬥影片。



‧其他系統介紹

除了戰鬥外，遊戲中也有家門系統，當家門內的建築物升級、解鎖任務，就可以獲得相對應獎勵，這些獎勵可以用來增加英雄的屬性；而在招募方面，除了直接開抽獲取角色外，也能透過活動的好感度妙藥（類似萬能碎片）、遊戲每日的委託任務獲得英雄碎片，當收集到一定數量就可以直接解鎖。此外，當獲得較為特別的英雄時，也會有專屬的動畫及主題曲，對於有「收集癖」的玩家，將會是一大福音。

▼家門系統主要是用來增加英雄屬性。







‧總結

整體來說，可以看出《昊緣》想要在一般的MMORPG上做出突破，因此增加了「戰術戰鬥」這個環節來增加遊戲的豐富度，但以目前體驗的內容來看，「戰術戰鬥」設定的難度有一點偏高，對於角色收集、養成需要額外花上滿多功夫，但官方表示，將會有各種活動支援得到的抽獎券、選擇招募等等，可以降低收集角色的壓力，以及在裝備、等級分享的設計，不需要花費過多資源在培養角色，且整體美術風格還有戰鬥的流暢度都處理得不錯，走的風格比較明亮，玩起來壓迫感不會那麼重。

此外，值得讚賞的是，《昊緣》在Boss設計上非常用心，在試玩會體驗到的副本、首領挑戰，都不能無腦站在原地狂A通關，必須透過合力技、閃流等方式躲掉Boss的狀態攻擊，有時候也必須要去擊破隊友身上的Debuff，算是非常仰賴組隊成員間的合作，因此快點找到志同道合的夥伴，一起加入《昊緣》的世界吧～